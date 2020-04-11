Как телевизионные маги и астрологи зарабатывают на истерии вокруг коронавируса

А кое-кто продолжает зарабатывать, быстро адаптировавшись к новой реальности, — например, астрологи, экстрасенсы (в том числе и телевизионные), готовые за хорошие деньги спасти от всех болезней или предсказать будущее. Ну а что сейчас может быть важнее?

Спасение от болезней — от 100 руб. (за один ритуал) до 20 тыс. руб. (за оберег)

Вы не поверите, но финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова начала торговать «ритуалом на сохранность от 40 смертельных болезней и от 12 недугов, в том числе и от коронавируса». Чтобы получить текст с описанием «ритуала», надо перевести на карту 100 рублей — в ответ помощник Кузнецовой вышлет текст. Не поверите, но люди всерьез задают следующие вопросы: «Можно ли передавать родным или читать только тому, кто оплатил? Сколько раз в день выполнять ритуал?»

Подобных ритуалов, как и различных защитных оберегов, теперь полно в интернет-магазинах, которые имеют отношения к звездам магических шоу на ТВ, — тут и сережки, и закладки, и крестики, и брошки, и булавки… Теперь вся эта бутафория подорожала в два раза: цены начинаются от 2 тысяч и доходят до 20 в зависимости от материала изготовления. Маги, чародеи и прочие колдуны в срочном порядке все свои обереги переквалифицировали — теперь они не просто приносят удачу и защищают от бед, но и помогают «не подхватить вирус».

Профессиональный астропрогноз — 24 — 300 тыс. руб.

Самый дорогой астролог — тот, кого чаще всего показывают на ТВ. Поэтому на данный момент дороже всего стоят услуги звезды программы «Давай поженимся!» Василисы Володиной. Ежедневные эфиры в популярном проекте сделали имя Василисы брендом. Поэтому и стоимость услуг зашкаливает.

Володина составит личный гороскоп и расскажет, как решать проблемы на пять лет вперед. Ваша онлайн-встреча продлится почти два часа. За 300 тысяч рублей гороскоп от Володиной будет сделан в срочном порядке — в течение двух недель. Запись на июнь стоит «подешевле» — 210 тысяч. Но есть и экономвариант: индивидуальный гороскоп на год не от самой Володиной, а от специалистов ее астроцентра обойдется в 24 тысячи.

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Будущее от экстрасенса — 30 — 50 тыс. руб. за сеанс

К звездам «Битвы экстрасенсов» теперь онлайн-очереди. Люди интересуются, смогут ли они поехать в июле в уже оплаченный отпуск, сократят или нет зарплату, что предпринимать для спасения бизнеса… Это не шутка. Руководства к действию жду от магов и колдунов. К примеру, у финалиста «Битвы…» Татьяны Лариной целый центр на это работает: одна не справляется, поэтому в команде и нумерологи, и экстрасенсы. Чего только не творят: диагностируют здоровье, решают финансовые и семейные проблемы, даже поиском людей занимаются…

Цены варьируются в зависимости от звездности мага. Очень востребованы видеоконсультации победителя 6-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Литвина. Цена за штуку — от 30 тысяч рублей.

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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

— Экстрасенсы могут выполнять роль поверхностной психотерапии: глубоких проблем и их сути не решат, но эмоциональная поддержка и обещание светлого будущего помогут человеку пережить трудности, — говорит психолог Анетта Орлова. — После приема у доброго дедушки-экстрасенса, который заговорит воду, пообещает счастье, у отчаявшихся людей появляются силы двигаться дальше. Но есть опасные экстрасенсы, которые, обладая психологическими знаниями и даром убеждения, лишают людей психического равновесия, чтобы получить доступ к его кошельку. Человек, который обращается к экстрасенсу, находится в слабом состоянии, он легко внушаем (иначе бы не пришел). Экстрасенс расскажет ему про беды, которые произойдут, если не снять порчу, не убрать проклятие и так далее. Люди в состоянии шока залезают в долги и кредиты, все несут экстрасенсу».