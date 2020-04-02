«Много съемок отменилось»: как звезды отреагировали на продление нерабочих дней до конца апреля

Эдгард Запашный, например, переживает за оставшихся без работы людей, Юрия Лозу беспокоят работающие стройки, а Дану Борисову - отсутствие общения на целый месяц.

Владимир Путин второй раз за последние десять дней обратился к населению страны. Причина и 25 марта, и 2 апреля одна и та же — пандемия коронавируса.

В свое первое обращение президент сделал нерабочими дни с 28 марта по 6 апреля — это должно было помочь остановить распространение инфекции в России. Во второе обращение глава государства отметил, что пока принимаемых мер недостаточно и в Москве не удается переломить ситуацию с заболеванием.

Поэтому президент принял решение сделать нерабочим весь апрель с сохранением зарплаты, но с обязательным условием соблюдения режима самоизоляции.

«Принципиально важно, что нам в целом пока удается оградить от угрозы людей старших поколений. Не допустить вспышки в детских садах, школах и других учебных заведениях… Теперь стоит вопрос – что делать дальше? Вирусологи полагают, что пик эпидемии еще не пройден», — заявил Владимир Путин.

А это значит, что до 30 апреля включительно в стране будут выходные, на работу выйдут только те, кому трудовая деятельность не позволяет оставаться дома.

«Если обстановка позволит, то срок будет пересмотрен в сторону сокращения», — отметил глава государства и подчеркнул, что зарплаты россиян будут сохранены.

Портал Teleprogramma.pro узнал у российских звезд, что они думают о принимаемых мерах и как затянувшиеся каникулы отразятся на их деятельности.

Эдгард Запашный признается, что ожидал продления карантина, но не думал, что он затянется на целый месяц.

«Честно, думал, что до 14 апреля продлят. Получается, дольше. Теперь вопрос в принимаемых мерах. На мой взгляд — это полумеры. Работает транспорт, метро, стройки не остановлены, а кого-то будут наказывать за прогулки по улице», — говорит Запашный.

На работающие стройки первым делом обратил внимание и Юрий Лоза. Композитор возмущен, что сотни человек оказались вычеркнуты из общих мер домашней изоляции и продолжают трудиться, ходят в магазины.

«Ребята, тут у меня под боком сто человек продолжают трудиться. Это же ненормально!» — рассуждает исполнитель.

При этом он уверен, что люди сами нагнетают панику.

«Сейчас все пытаются перестраховаться. А я законопослушный гражданин и, как правило, стараюсь выполнять все предписания. Сижу на пенсии и мне не хочется ничего ломать в этой жизни, я не революционер, не реформатор. Для меня особо с введением домашнего режима ничего не поменялось. Я пишущий, творческий человек, который часто работает в одиночестве. Так было до изоляции, так и теперь», — заключает Юрий Лоза.

Единственное, о чем он жалеет — это о срыве крупных мероприятий, например, Олимпийские игры. А еще некоторых своих концертах, которые тоже пока не состоятся.

А вот Дану Борисову новости о продлении домашнего режима до конца месяца буквально привели в ужас.

«Я не ожидала, я в шоке. У меня много съемок отменилось. Пока деньги есть, но непонятно, на сколько это затянется. Я на той неделе снялась за сумасшедший гонорар в «Детекторе лжи» на Первом канале, а программу снимают с эфира. И деньги теперь придут непонятно когда», — сокрушается телеведущая.

Больше всего Дану Борисову пугает даже не отмена проектов, а необходимость сидеть дома. Изоляцию блондинка переживает сложнее всего.

«Дочка на меня обиделась и ушла к свекрови. Заблокировала меня, не общается. Собака страшно болеет, вожу ее на капельницы, на уколы, а ничего не помогает. Я ни с кем не общаюсь, у меня нет вообще никакого круга общения, кроме утренней прогулки с собакой, пока у нее хоть немного есть силы. Ужас!» — сетует Борисова.

При этом она не особо соблюдает меры личной безопасности, из-за чего недавно даже повздорила с соседом.

«Недавно встретились с соседом, а он притащил пакет с продуктами. Ну я пошутила: стратегический запас? А он как набросится на меня, кричит: почему без маски? А я пятый день хожу по аптекам, их нету. А он прям матом. Видимо, теперь буду носить», — заключает Дана Борисова.

Пока голова телеведущей занята заботами о приболевшей питомице, у Эдгарда Запашного примерно такие же мысли, но в гораздо больших объемах. Голова директора Большого Московского цирка на проспекте Вернадского болит о почти сотне питомцев и сотрудниках учреждения.

«Мы установили дежурства с заместителями, ездим на работу по очереди. Заботимся, чтобы всем корма хватило. У нас и морские животные стоят, порядка 30 лошадей, хищники. Работы много», — делится руководитель цирка.

При этом пока финансовых проблем перед учреждением не стоит, но многие частные цирки уже столкнулись с тем, что средств на корм для питомцев просто нет.

А вы как проводите время в изоляции?