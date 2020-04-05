Суп от звезды: что кладет в борщ Сябитова и какой овощ любит Малиновская

Это первое блюдо, согласно утверждениям диетологов, должно присутствовать в рационе каждого, кто заботится о правильном и здоровом питании.

Мы решили узнать у звезд – а как они относятся к всевозможным супам, какие любят? Может быть, они поделятся с нашими читателями своими любимыми рецептами первых блюд?

Роза Сябитова: «Самый любимый суп – это борщ!»

— Если честно, я супы не люблю. Наверное, это отголоски того времени, когда при Советском Союзе всех детей активно заставляли есть супы в обязательном порядке. Бабушка всегда говорила – надо есть суп… Я считаю, это правильно, но нужно понимать, где находится «золотая середина». Раньше считалось – без «горячего», то есть супа, день прошел зря. По всей видимости, переборщили с этой историей.

Я суп ем «в охотку». Самый любимый, который могу есть всегда, — это борщ, он никогда не надоедает. Я готовлю борщ по рецепту своей свекрови, кисло-сладкий, с добавлением сахара, чернослива и уксуса. И дети его тоже очень любят. Основные ингредиенты – капуста, морковь, помидоры, картошка, зелень… Ну и мясо, конечно. Борщ без мяса – это не борщ.

А нашу национальную шурпу – куриный суп с домашней лапшой, его бабушка часто готовила, — у нас не очень любят. Но, когда гости приезжают, я этот суп тоже готовлю.

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Мария Погребняк: «Мои мужики любят борщ, а я — минестроне и домашнюю лапшу»

— У моих четверых мужиков (мужа и сыновей. – Прим. ред.) любимый суп – это борщ. А я больше люблю минестроне или домашнюю лапшу.

— Поделитесь рецептом вашего борща!

— Возьмите хороший, достаточно жирный кусок мяса. Опустите его в кипящую воду. Когда закипит – нужно слить первый бульон и налить свежей воды. Второй бульон получается более чистым и не очень жирным.

Обжарьте лук, морковку, я добавляю туда еще свеклу и помидоры без кожуры. Когда обжарка будет почти готова, добавьте в нее томатный соус и перемешайте.

Бульон сварился? Добавляйте в кастрюлю капусту. Следом – тушеные овощи. Пусть все вместе покипит 10 минут. Перед завершением кладем чесночок, укроп, петрушку.

Я люблю еще добавить немного пряных специй, чтобы запах был приятным. Посолить, поперчить. Подаю со свежим хлебом, который мы с детьми печем каждый день. И с салом – мы очень любим домашнее сало, нам его бабушка солит.

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Оксана Сташенко: «Суп с фрикадельками, грибами и фасолью»

— Супы – это прямо наша тема! Я сама очень люблю борщ! И мой муж тоже. Но дома мы его не готовим, потому что это очень сложное блюдо.

Вообще, я считаю, что суп – это самая главная еда. Если я нахожусь далеко от дома на съемках или на гастролях и если предлагаемая в кафе и ресторанах еда вызывает у меня сомнения, я лучше возьму две тарелки супа, чем что-то другое.

А дома мой любимый суп – с фрикадельками. Стараюсь варить его с грибами. Грибы нужно положить заранее, потому что им нужно время, чтобы провариться. И обязательно добавляю в такой суп еще и фасоль. Наша фасоль российская – самая лучшая, она без ГМО. Получается такой сложный, густой-густой суп.

На Кавказе в такие супы добавляют еще купаты – это такие колбаски. Самое замечательное в этом супе то, что все ингредиенты – лук, чеснок, фасоль, картофель, морковь (ее надо резать точно такой же формы и размера, как и картофель), корень сельдерея, грибы, — все закладывается одновременно.

Все должно провариться минут 10. После этого я добавляю нарезанные помидоры или томатную пасту и фрикадельки. Общее время варки – минут 35. За 5 минут до готовности я солю супчик.

И в самом конце добавляю измельченную зелень – любую, какая есть в доме. И обязательно добавляю зелень уже в тарелки. А вот лук и чеснок можно добавлять уже в начале, потому что они сохраняют свои полезные вещества после термальной обработки.

Маша Малиновская: «Мой любимый суп – из брокколи»

— Я вообще люблю супы. Моя мама гениально варит борщ. А я сама умею готовить один очень полезный и простой суп – суп-пюре из брокколи. Просто и гениально!

В кипящую воду бросаете брокколи, варите до размягчения – несколько минут. Часть воды сливаете, а оставшуюся часть вместе с брокколи взбиваете блендером. Солите, перчите и добавляете маленький кусочек слабосоленого лосося. Получается очень красиво, вкусно и полезно.

А вы любите супы? Часто готовите их для своей семьи?