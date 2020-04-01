Раздел имущества, алименты и лишение родительских прав: что может ждать Джигана и Самойлову при разводе

Скандальная ситуация между Джиганом и Оксаной Самойловой стала второй по популярности темой в России после пандемии.

Известный рэпер и фотомодель переживают непростой период в семейной жизни. После рождения четвертого ребенка певец изменился: пишет неразборчивые посты и выкладывает обнаженные фото.

Пару дней назад Оксана выступила с заявлением о намерении развестись с мужем. Что ждет супругов в случае развода, журналистам Teleprogramma.pro прокомментировал адвокат, кандидат юридических наук, руководитель практики семейное право BGP Litigation Виктория Дергунова.

«Развод может затянуться на год»

«Супругам предстоит решить споры о разделе имущества, споры о воспитании детей и споры о выплате алиментов. Эти вопросы они могут решить мирным путем, тогда развод займет не более двух месяцев. Брак — не кабала, никто насильно в нем держать не будет, но за счет встречных исков, например, о разделе имущества или воспитании детей, обжалования судебных актов, этот процесс может растянуться на год».

По ежедневным постам, в которых Денис просит у Оксаны прощение, видно, что он хочет ее вернуть. Регулярные фото на личной странице в Инстаграме и комментарии свидетельствуют о том, что певец переживает семейный кризис.

Возможно, он будет продолжать бороться за свою семью. По мнению юриста, у Джигана есть шанс все наладить.

«По просьбе одного из супругов суд может дать время на примирение до трех месяцев, но если супруги за это время не примерятся, то брак будет расторгнут».

Что супруги будут делить

Если же супругам не удастся найти силы вернуть все на круги своя и вновь стать идеальной семьей, их ждет раздел имущества и бизнеса.

Дом, в котором жила семья, уже выставлен на продажу за 140 миллионов рублей. Машины, недвижимость и даже предметы роскоши попадают под раздел.

«Если отсутствует брачный договор между супругами или соглашение о разделе имущества, то по закону все, что они приобретали в браке, не важно, на кого это зарегистрировано, является совместно нажитым имуществом. Бизнес, который был учрежден в браке, также подлежит разделу. И в зависимости от формы его организации супруг — не участник имеет право на половину доли в нем или денежную компенсацию ее стоимости».

А что будет с детьми в случае развода

Джигана считали примерным и любящим отцом, готовым на все для своих детей. За годы брака Оксана подарила Денису четверых малышей: дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида, который появился на свет совсем недавно.

По странному стечению обстоятельств именно после рождения наследника в звездной семье начались серьезные проблемы. Возможно, когда певец придет в более вменяемое состояние и поймет, что Оксана не шутит, то встанет вопрос не только о разделе имущества и бизнеса, но и о детях.

«Дети — не дрова, чтобы их пилить. Есть определенные и значимые обстоятельства, которые суд должен учитывать при решении спора об их проживании. В первую очередь, суд будет исходить из интересов детей, а не из притязаний родителей. Учитываются такие факты, как пол и возраст детей, их привязанность к одному из родителей, способность родителей содержать и воспитывать их, характеристики родителей и их образ жизни, наличие у них заболеваний и зависимостей», — считает адвокат.

Все бы хорошо, только некоторые последние события заставляют задуматься над адекватностью поступков рэпера и безопасности оставлять с ним детей.

Ранее Джиган выложил в сторис своего Инстаграма видео из реабилитационного центра для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. При этом у него была сбрита борода и брови.

После реабилитации, которая, видимо, прошла не в полной мере, он решил снять видео, на котором огромным кинжалом посвящал дочерей в рыцари… Такое поведение артиста может привести к лишению родительских прав.

«Формально, алкогольная и наркотическая зависимость является основаниями к лишению родительских прав. Но в данном случае нужно понимать: если человек станет лечиться и изменит поведение и будет понятно, что он не нанесет ребенку психического и физического вреда, то суд дает родителю шанс. Важно понимать, что лишение родительских прав является крайней ответственностью родителя и применяется судом только в интересах самого ребенка», — прокомментировала ситуацию юрист.

Какие алименты могут ожидать Джигана

Если развод состоится, то звездной паре предстоит также договориться о сумме алиментов на детей, которые, скорее всего, останутся с Оксаной.

В былое время вопрос не стоял бы так остро, но в период всемирного кризиса многие артисты потеряли стабильный заработок, и рэпер Джиган — не исключение. Ранее его заработок превышал 50 миллионов рублей, в нынешнее время невозможно сказать о каких-либо доходах. Вопрос о выплате на содержание детей может встать остро.

«Если супруги не смогут заключить алиментное соглашение у нотариуса, то суд в принудительном порядке заставит Джигана выплачивать как минимум половину от всех видов заработка на четверых детей», — убеждена Виктория Дергунова.

За несколько месяцев Джиган сделал много странных поступков, но каждый раз, повинившись, признается и извиняется перед матерью своих детей: «Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно, навечно!!! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир!»

А мы посмотрим, что будет у этой парочки дальше…

Справка:

Виктория Дергунова — преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Член группы адвокатов Федеральной палаты адвокатов РФ, сертифицированных Программой HELP в сфере международного семейного права, оказывающих помощь в рамках Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Член Координационного совета при Общественной палате РФ по рассмотрению спорных случаев по отобранию детей.