«Посмотри на себя – кем ты стал, человек?»: какие стихи и песни звезды пишут на карантине

Самоизоляция открыла в наших артистах поэтические таланты, которые они демонстрируют в рамках флешмоба с хештегами «житьтворитьлюбить» и #homeartchallenge. Запущенная акция направлена на то, чтобы познакомить аудиторию как с произведениями собственного сочинения, так и с любыми любимыми творениями звезд.

К флешмобу уже присоединились Олег Газманов, Оскар Кучера, Денис Майданов, Вячеслав Манучаров и многие другие. Знаменитости активно передают эстафету своим коллегам по цеху.

Газманов «влип в соцсети»

Олег Газманов представил на суд подписчиков философскую поэму, в которой задается такими вопросами:

«Посмотри на себя – кем ты стал, человек? Подними подбородок и в небо взгляни, И подумай о том, что готовит нам век. Пока есть этот воздух — поглубже вдохни».

Также в своем произведении певец размышляет о сетевых аватарах, эпиляции чести, морали, идеях и знаках Бога. Заканчивается стихотворение следующими строчками:

«Но библейский урок не пошел тебе впрок — Жизнь в дисплеях несется, как видеоклип. В твою душу вцепился искусственный бог. В социальные сети ты намертво влип…»

Волкова о мгновениях красоты и белых масках



Философским размышлениям в стихотворении собственного сочинения предается и актриса Екатерина Волкова , известная по фильмам «Вдох-выдох» и «Воронины».

«Карантин, дни рождения, смерти. Жизнь течет разноцветными красками. Страхи, паника, ожесточение. Лица спрятаны белыми масками. То ли сон, а быть может забвение? По квартирам сидим в изоляции. Может, станем ценить мы мгновения красоты, тишины вариации?» — пишет на своей личной странице Екатерина.

Оскар Кучера обратился к нытикам



«Сидите дома, господа, сидите дома. Ведь только дома все до боли нам знакомо. Сидите дома, господа, не выходите. Не заразитесь сами и не заразите», — в рамках флешмоба призывает свою аудиторию Оскар Кучера .

Но и это еще не все. Шоумен сочинил песню и посвятил ее тем нытикам, кто жаловался на необходимость каждый день ходить на работу.

«Бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться», — напомнил бы пессимистам Михаил Булгаков. Свое вокальное творение Оскар Кучера исполнил на гитаре.

Денис Майданов посвятил песню врачам



На гитаре сыграл и певец Денис Майданов , исполнив хит «36, 6». Знаменитую песню он посвятил тем, кто находится на передовой войны с коронавирусом – работникам здравоохранения.

Денис Майданов посетовал на то, что пока еще не дал онлайн-концерт, сославшись на большую занятость, даже дома. Будем надеяться, что Денис еще найдет время на большое сольное выступление в Сети. Кстати, эстафету творческого флешмоба он передал композитору Сергею Войтенко .

Аккордеон для Михаила Шуфутинского

Войтенко же в своем Instagram рассказал, что его друг подарил Михаилу Шуфутинскому аккордеон с надписью SVoytenko. Кстати, исполнителю шлягера «3 сентября» тоже было послано приглашение присоединиться к акции «Жить, творить, любить». И хочется верить, что он не проигнорирует эту просьбу и сбацает на инструменте что-то зажигательное.

Фейковое письмо от Фитцджеральда для Марины Александровой

А вот Марина Александрова прочла письмо Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, оказавшегося в изоляции из-за вспышки гриппа-испанка, которое на самом деле оказалось… статьей актера Ника Фарриелла для юмористического сайта McSweeney’s.

А помните стихотворение Пушкина «Позвольте, жители, страны…», якобы написанное поэтом в Болдино на карантине из-за холеры? Произведение было разослано по соцсетям, но на самом деле оно является искусной литературной мистификацией. А сочинил ее казахстанский сетевой поэт под псевдонимом Урри Грим. Но, тем не менее, оба фейка здорово подняли настроение людям. Недаром в своем Instagram Марина Александрова написала:

— Трудно нам без вас, зрители, поддерживаю культурный марафон от @manucharov #ЖитьТворитьЛюбить и передаю эстафету моим подругам-актрисам, пусть выкладывают домашнее творчество, поют песни, читают стихи, в общем, творят в условиях домашнего карантина, ведь мы все остаемся дома!!!!

Сидите дома, господа!