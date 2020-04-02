Не приговор: Меладзе, Нетребко и другие звезды, воспитывающие «особенных» детей

Мы решили познакомить вас в этот день со звездами и их «особенными» детьми – ведь, кроме аутизма, есть еще ДЦП, синдром Дауна и другие диагнозы, с которыми живется несладко.

Эвелина Бледанс – сын Семен с синдромом Дауна

1 апреля сыну известной актрисы Эвелины Бледанс, Семену, исполнилось 8 лет. О том, что ее будущий малыш болен, врачи сказали Эвелине еще на начальной стадии беременности. И предложили сделать аборт.

Но она отказалась. И теперь каждый день радуется этому своему решению: Семен растет, по ее словам, удивительно светлым, активным и жизнерадостным мальчиком.

Эвелина много занимается с сыном, Семен еще в 3 с половиной года научился читать. А еще актриса основала благотворительный фонд «Синдром любви» — для помощи таким же деткам, как Семен, и их родителям.

Ирина Хакамада – дочь Мария с синдромом Дауна

Сразу после рождения своей дочери Маши Ирина Хакамада получила предложение от врачей: оставить малышку в роддоме. Причиной стал диагноз – синдром Дауна.

Но Ирина – опытный политический деятель, журналист и экономист – обладает жестким стержнем в характере, позволяющим ей справляться с трудностями. Маша оказалась в любящей семье, она окончила специализированную школу, много занимается творчеством – рисованием, поэзией, танцами и музыкой.

Повзрослев, Маша начала встречаться с молодым человеком (Влад тоже родился с синдромом Дауна). Они были вместе 2 года, но потом расстались – как пояснила сама Маша в своем аккаунте, «не сошлись характерами».

По словам Ирины Хакамады, у ее дочери – очень насыщенная жизнь, она выросла абсолютно адаптированным и социализированным человеком.

Анна Нетребко – сын Тьяго с аутизмом

Единственный сын Тьяго родился у мировой оперной звезды Анны Нетребко в 2008 году. Поначалу он ничем не отличался от других младенцев, и только в 3 года мальчику, не начавшему к тому времени разговаривать, поставили диагноз – аутизм.

Это не стало для Анны причиной упасть духом. Она подошла к проблеме ответственно и серьезно: наладила связи с другими людьми, столкнувшимися с такими же сложностями, устроила сына в лучшую специализированную школу Нью-Йорка и вплотную занялась развитием Тьяго.

Вместе с ней «особенного» ребенка растит, как родного, муж Анны – оперный певец Юсиф Эйвазов. Вместе они добились уже очень многого.

Сейчас мальчик учится в обычной школе в Австрии, разговаривает на двух языках, а в ноябре прошлого года пел вместе с Анной и Юсифом на сцене Кремлевского дворца.

Константин Меладзе – сын Валерий с аутизмом

В 2005 году в семье продюсера и композитора Константина Меладзе родился «особенный» ребенок. О том, что сын Константина Валерий страдает аутизмом, стало известно только после его развода, — подробности их семейной жизни рассказала журналистам бывшая жена Меладзе, Яна Сумм.

Как поясняют специалисты, чем раньше обнаружен аутизм и приняты меры, тем легче впоследствии справляться с заболеванием.

К сожалению, в семье Константина Меладзе, где Валерий стал третьим ребенком, слишком поздно заметили «странности» в поведении мальчика, и драгоценное время было упущено. Несмотря на это, Яна Сумм гордится успехами, которые делает ее мальчик.

Сергей Белоголовцев – сын Женя с ДЦП

В мае 1988 года в семье актера и шоумена Сергея Белоголовцева родились мальчики-близнецы, Саша и Женя. У Жени диагностировали тяжелый порок сердца. Пришлось делать сложную операцию, после которой у малыша, впавшего в кому на 2 месяца и пережившего клиническую смерть, развилась тяжелая форма ДЦП.

Около 10 лет родители самоотверженно боролись за сына, который все это время находился на грани жизни и смерти. Наградой им стали маленькие, медленные, но – успехи. К 6 годам Женя начал ходить – пусть не слишком уверенно.

Его брат-близнец Саша и их старший брат Никита всегда были рядом. Они оберегали Женю, никому не позволяя сказать грубое слово или бросить косой взгляд в его сторону.

Евгений окончил школу, затем – институт, получил специальность ведущего и сумел найти свое место в жизни: он ведет видеоканал, на котором знакомит подписчиков с миром таких людей, как он, читает свои сказки и новеллы, дарит море позитива и уверенности в себе.

А как вы думаете – можно ли назвать родителей, справляющихся с такими непростыми ситуациями, героями?