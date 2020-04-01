Без вечеринки и гостей: внучка Пугачевой отметила 8-летие в узком семейном кругу

Кристина Орбакайте в условиях карантина порадовала именинницу тортом с бабочками из мастики.

В конце марта внучка Примадонны отечественного шоу-бизнеса отпраздновала свой день рождения. Семья Кристины Орбакайте не стала устраивать пышных торжеств, вечеринок и застолья по этому поводу.

В условиях карантина поп-исполнительница заказала для именинницы торт с бабочками из съедобной мастики. Пирог звездная мама украсила свечками. Из-за пандемии коронавируса родители Клавдии не приглашали в дом гостей. Но без праздника внучка Аллы Борисовны не осталась. Именинница отметила день рождения в узком семейном кругу — с мамой и папой.

Напомним, что в свои восемь лет Клавдия учит испанский язык и увлекается балетом. Именитая бабушка девочки не скрывает, что очень гордится своей внучкой.

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и младшей наследницей старается как можно чаще навещать Примадонну, которая обосновалась в подмосковной деревне Грязь. По словам шоумена Максима Галкина, они с Аллой Борисовной любят принимать гостей.

В их большом загородном особняке много комнат. Ко всему прочему, Клава сдружилась с шестилетними двойняшка Гарри и Лизой. Дети 70-летней Пугачевой в новом учебном году пойдут в первый класс.