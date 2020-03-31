«Это сейчас моя главная боль»: Асмус не может наладить отношения с мамой

Кристина Асмус в апреле отпразднует 32-летие. Актриса является женой Гарика Харламова, поэтому многие считают, что она априори открытый, веселый человек без заморочек. Однако сама девушка не раз признавалась, что к себе относится очень строго. Начиная с тщательного контроля веса, когда порой может не есть несколько недель перед фотосессией, заканчивая всем, что касается внешности.

Так, на днях Кристина впервые за долгое время подстриглась. Она обрезала локоны по плечи на камеру, но жутко переживала и готовилась к этому моменту больше 10 часов.

«У меня ужас какое количество комплексов. Реально! А парюсь по поводу всего, что есть», — призналась девушка. «Комплексы от того, что в детстве лишний раз по головке не погладили», — считает она.

Сама актриса осознает, что все ее проблемы тянутся из юности. Обычно она не говорит о своих родителях. Как оказалось, Асмус находится с ними в ссоре, по крайней мере с мамой. Даже рождение своего ребенка не улучшило их отношения. Но звезда заверила, что хочет это исправить, поработав с психологом.