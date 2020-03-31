Молодая жена Цекало сообщила, как давно длятся ее отношения с продюсером

Так, Дарина Эрвин в беседе с поклонниками разоткровенничалась о романе с 59-летним Александром.

О том, что продюсер встретил новую любовь, стало известно еще в конце 2018 года. К слову, на тот момент Александр Цекало состоял в отношениях с младшей сестрой экс-солистки группы «ВИА Гра».

Виктория Галушка подарила артисту двоих детей: дочь Сашу, ей одиннадцать лет и сына Михаила, он на год младше своей сестры. Наличие общих отпрысков не помешало Цекало подать на развод.

Как выяснилось, уйти из семьи Александр решился из-за Дарины Эрвин. Нынешняя супруга продюсера моложе Цекало почти на тридцать лет. Влюбленные не комментируют отношения, стараясь избегать вопросов о супружестве. При этом в СМИ не раз появлялись снимки, на которых артист нежно обнимал избранницу, демонстрируя при этом неподдельные чувства.

К слову, в своем микроблоге Эрвин все-таки разоткровенничалась с подписчиками. Комментируя введение карантина из-за распространения коронавируса, супруга Цекало сообщила, как давно длятся ее отношения с экс-возлюбленным Викторией Галушко. Как выяснилось, роман между Александром и Дариной вспыхнул еще два года назад, пишет 7days.ru.

«Мое социальное дистанцирование длится уже два года», — подметила возлюбленная продюсера.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруга Александра Цекало занимается творчеством и пишет картины. Девушка предпочитает не обсуждать детали романа с продюсером, искренне полагая, что частные аспекты личной жизни не должны становиться достоянием общественности.