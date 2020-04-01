Почему Владимир Познер не может себе простить двух разводов, но счастлив в третьем браке 

1 апреля – это не только День смеха, но еще и день рождения самого известного ведущего нашей страны – Владимира Познера. Поздравляем!

Этого человека не надо представлять – его знают все. Сегодня мы расскажем о той стороне его жизни, которая известна меньше, чем его творческая биография. Мы расскажем о любимых женщинах Владимира Познера.

Валентина, первая жена — не простила измену

Со своей первой женой, Валентиной Чемберджи, Владимир Познер познакомился в МГУ, где учился на биофаке, а красивая девушка, армянка по отцу и еврейка по матери, — на филфаке. Любовь между ними вспыхнула мгновенно. В 1958 году они сыграли свадьбу.

А спустя 9 лет – расстались. Произошло событие, оставившее глубокий след и в душе Познера, и в душе Валентины: у него случился роман с другой женщиной. Жена об этом узнала. Владимир ушел из дома. Ему было настолько тяжело, что он находился в шаге от самоубийства.

Потом вернулся – с разрешения Валентины. Однако склеить то, что однажды было разбито, уже не получилось.

Дочери Екатерине от первого брака Познера уже 59 лет. Она проживает в Германии, много занимается музыкой. У нее двое взрослых детей и 6-летний внук Валентин – правнук Владимира Познера.

Екатерина Орлова – не только жена, но и соратник и деловой партнер

Екатерина Орлова работала в журнале «Спутник». В один прекрасный день у нее появился новый подчиненный — ответственным секретарем назначили Владимира Познера.

В то время они оба переживали похожую ситуацию – развод. И как-то быстро сблизились на этой почве. А потом уже не захотели расставаться…

Поначалу им пришлось жить на съемной квартире. Было много трудностей, а вот совместных детей им воспитать не пришлось. Несмотря на это, супруги прожили вместе 37 лет.

Их связывала не только любовь, но и схожие интересы, деловое партнерство. В 90-х годах появился их совместный проект – «Школа телевизионного мастерства», в которой обучались региональные журналисты.

Впоследствии Познер признавался, что до сих пор чувствует вину за свои разводы – в особенности, за развод с Екатериной Орловой.

Надежда Соловьева – женился в третий раз в 74 года

А причиной расставания стала новая любовь знаменитого журналиста и ведущего. Владимир Владимирович влюбился, как в юности, — безоглядно и горячо.

Надежда Соловьева была успешным продюсером, именно она занималась организацией гастролей в нашей стране Тины Тернер, Пола Маккартни и других зарубежных звезд.

А Познер как раз искал грамотного продюсера для своей программы о проблемах СПИДа. Так они и встретились… Надежду сразу привлекло невероятное обаяние и острый ум Познера. Целый год они время от времени встречались, не задумываясь о будущем. А потом как-то спонтанно было принято решение жить вместе.

В загс они отправились в 2008-м: 74-летний Познер и 53-летняя Надежда. В своих интервью знаменитый ведущий потом признавался: жизнь с третьей супругой помогла ему вновь почувствовать себя более молодым, полным сил.

Мы поздравляем Владимира Владимировича с днем рождения и желаем еще долгие годы оставаться таким же непредсказуемым, интересным и талантливым, каким мы все его знаем!