Мамина модница: Нюша запечатлела дочку Симбу в актуальном комбинезоне

Вместе с Игорем Сивовым певица Нюша воспитывает полуторагодовалую дочку Симбу. В одном из интервью артистка объяснила, почему дала наследнице необычное имя.

Поп-исполнительница подметила, что у сильной личности должно быть яркое имя. Перед родами певица улетела в Штаты. Нюша заранее определилась с клиникой и медперсоналом. На родину артистка вернулась только после того, как ее дочка подросла.

По словам певицы, она не собирается делать из дочери звезду. Нюша уверена, что их с Игорем наследница сумеет определиться, чем она будет заниматься в будущем. Однако пока об этом еще рано говорить.

Артистка уточнила, что поначалу она боялась обращаться к избраннику за советом, относительно того, как вести себя с ребенком. Нюша искренне полагала, что Сивов может разочароваться в ней, решив для себя, что его супруге не дается материнство.

Несмотря на то, что певица не собирается растить Симбу как будущую звезду, она охотно посещает различные детские магазины, покупая для малышки приданое. Так, звездная мама обновила гардероб малышки актуальным розовым комбинезоном с цветовым градиентом.

К повседневному наряду дочери Нюша подобрала алую шапочку и шарф-хомут из одного комплекта. В условиях карантина певица вывезла Симбу за город.