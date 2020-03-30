«Еще недавно была такая малышка»: Брежнева показала детское фото 19-летней дочери

38-летняя Вера Брежнева в эфире программы «Ты не поверишь!» призналась, что сама довольно рано стала мамой. Экс-солистка группы «ВИА Гры» родила первенца — дочку Софию — в 19 лет. При этом певица уверена, что ее старшая наследница повременит с созданием семьи. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе подметила, что на сегодняшний день Соню больше интересует учеба, путешествия, встречи с друзьями, но никак не материнство. Поэтому Вера меньше всего переживает о том, что в скором времени может стать бабушкой.

По случаю дня рождения дочери экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась памятными кадрами из семейного альбома. На одном из снимков Соня была запечатлена еще в детстве.

«Еще недавно была такая малышка!» — отметила Вера.

Наследница певицы после окончания школы обосновалась в Штатах. Девушка выбрала кинематографические курсы. Из-за карантина Соня не сможет отпраздновать свое 19-летие. Дочка Брежневой придерживается правил самоизоляции.