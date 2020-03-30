Овечкин побаловал беременную Шубскую кусочком окорока и купатами

Возлюбленная хоккеиста на карантине не ограничивает себя в любимых блюдах.

26-летняя Анастасия Шубская на карантине заказала мужу мясных деликатесов. Так, избранник беременной модели принес супруге кусочек окорока и купаты. Возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина не стала скрывать, что осталась довольна калорийными блюдами. Обычно дочка ныне покойной Веры Глаголевой предпочитает готовить сама. Так, на самоизоляции девушка уже варила борщи, подавала к ужину спагетти и лакомилась гречневыми оладьями.

«Где мое мясо?» — обратилась к мужу Шубская в Stories.

А спустя некоторое время поделилась фотоотчетом своего заказа. Александр отреагировал на просьбу беременной жены и все-таки побаловал ее кусочком окорока и даже купатами.

Еще в феврале Анастасия сообщила о том, что она готовится подарит супругу второго ребенка. У пары есть полуторагодовалый сын Сережа. Младший внук Веры Глаголевой родился спустя год после смерти именитой бабушки. Актриса так и не успела увидеть наследника Шубской.

В одном из интервью Анастасия призналась, что дома Овечкин ведет себя совершенно иначе, чем на льду. Своего мужа модель называет самым нежным, заботливым и любящим. Шубская считает избранника идеальным отцом. Маленький Сережа также проявляет интерес к хоккею. Сын Александра не расстается с клюшками даже во время приема пищи.