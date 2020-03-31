Рыбная солянка, хумус из цветной капусты: что умеют готовить знаменитости

Режим вынужденной изоляции многим дается не легко, но если задаться целью, то всегда можно провести время не только с пользой, но и вкусно.

Режим самоизоляции заставил многих буквально учиться жить по новому. Привычка спешить отходит на второй план, наконец-то появилось время выдохнуть и осмотреться вокруг.

И вот, одни взялись за швабры, другие читают и смотрят сериалы, третьи нашли время на спокойное общение с семьей и детьми.

А некоторые вдруг вспомнили бабушкины рецепты и пытаются радовать родных собственноручно приготовленными кулинарными шедеврами. Среди тех, кто придается гастрономическим радостям и популярные российских личности: телеведущие, исполнители, актеры.

Портал Teleprogramma.pro убедился, что им не только не чужды простые человеческие радости, но и не безразлична судьба окружающих. Поэтому лидеры мнений остаются дома, а не отправляться в парк на шашлыки.

Запасливые и умелые

Главный редактор RT Маргарита Синоньян знает толк в кулинарии. На ее странице в Instagram часто можно найти вкусные и незамысловатые рецепты. В это непростое время журналист решила помочь тем, кто пару недель назад сметал с полок в магазинах консервы.

Итак, если тушенка стоит поперек горла, а от готовых фрикаделек и голубцов дергается глаз даже у кота, то пожалуйста – рецепт из медиасреды – рыбная солянка.

Для тех, кто решил устроить рыбный день, вот еще один рецепт. На этот раз свои силы в кулинарии попытала Анна Семенович. Певица признается, что теперь у нее полно времени на готовку и тестирует она рецепты своих подписчиков. Благо, вариантов звезде предлагают с избытком и есть из чего выбрать.

Певица запекла в фольге рыбку с картошкой и тимьяном.

Хозяйственные и экономные

Знаменитая сваха Лариса Гузеева строго следит за режимом карантина и призывает всех (порой не совсем цензурно, зато действенно) заниматься тем же. Телеведущая признается, что ей тоже порой скучно дома, но всегда можно найти чем заняться. Например, испечь хлеб к ужину.

Рецепт прост, так что за ингредиентами даже не придется идти в ближайший магазин: вода, мука, тмин, соль.

Если все-таки тмина дома не оказалось или с духовкой отношения на вы, то вот универсальный рецепт от четы Мартиросян. Эта пара явно знает, как решить вопрос с отсутствием хлеба. У супругов есть чему поучиться, например, бескрайнему оптимизму и умению шутить.

Кулинары с опытом

Юлия Высоцкая относится именно к таким. Все что она готовит может претендовать на звание шедевра авторской кухни. Список ингредиентов тоже не для слабонервных, но если вы вы тоже поднатарели в кулинарном искусстве, то самое время браться за дело — хумус из цветной капусты.

Малоежки

Певица Валерия строго следит за рационом и не позволяет себе расслабиться даже в карантин. Единственное исключение она делает для мамы.

Теперь времени стало больше и артистка успевает не только выпить чаю со вкусносями, но и посмотреть в компании родительницы шоу «Маска». Оказывается, Галина Николаевна одна из самых преданных фанаток передачи.