«Надо меньше жрать»: чем звезды занимаются на самоизоляции

Тарасов ест чеснок, Макарские варят суп из курочки, а Стас Садальский отбивается от гостей с их высокоградусными «подарками».

Жители многих российских городов с пониманием отнеслись к рекомендациям властей по противодействию распространения нового коронавируса и начали соблюдать режим добровольной изоляции. Они не выходят на улицу и остаются дома вместе со своими семьями, а также запасами гречки, макарон и туалетной бумаги.

Кому-то жить в самоизоляции — без друзей, работы в офисе и походов по магазинам — дается нелегко. Другие проводят время с пользой: делают уборку в квартирах, читают или даже пишут книги, смотрят фильмы, вспоминают о давно забытых хобби.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, как переносят вынужденное домашнее «заточение» российские знаменитости, чем они занимаются и как заботятся о своем здоровье.

Дмитрий Тарасов, футболист: дети развлекают

Пандемия коронавируса, из-за которой были перенесены многие спортивные мероприятия, включая чемпионат Европы по футболу и летнюю Олимпиаду в Токио, сказалась и на жизни российских футболистов. Игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов самоизолировался в своем загородном доме вместе с женой Анастасией и двумя маленькими дочками. Футболист, чья жизнь обычно связана с постоянными разъездами, сейчас наслаждается домашним уютом.

«Дети развлекают. Нам не скучно на карантине. За новостями следим, но информация разная поступает, поэтому не знаем, чему верить. Просто придерживаемся правил и никуда не выходим. Продукты и прочее нам доставляют на дом. Заказываем столько, чтобы хватило примерно на неделю», — рассказал Тарасов.

Мы поинтересовались у спортсмена, как он воспринимает популярные в последнее время шутки о коронавирусе. Уместны ли они? Либо к такой серьезной теме и относиться следует исключительно серьезно?

«Мне кажется, что надо ко всему подходить с юмором. Понимаю, что люди страдают, умирают, но все остальные пытаются не унывать. Сейчас эти шутки на каждом шагу и, если честно, уже не смешно. Всего должно быть в меру», — ответил Дмитрий.

Для того чтобы противостоять заразе, футболист рекомендует использовать проверенные способы укрепления здоровья. Это не только занятие физкультурой, но и полезные привычки.

«Нужно поддерживать иммунитет, причем делать это постоянно, а не только из-за появления новых вирусов. Я как чеснок ел всю жизнь, так и ем его сейчас, как руки мыл, так и мою сейчас. Для меня ничего вообще не поменялось. Сейчас столько разных мнений и советов появляется, что я не знаю чему верить. Когда слышу что-то подобное, обычно всерьез это не воспринимаю, пока не будет доказательств и подтверждений от врачей или других людей, которые в этом разбираются. Сам я могу давать комментарии на футбольную тему, но сюда лезть… Я не врач и не вирусолог».

Виктория Макарская, певица: тратит время на семью

Певица и продюсер Виктория Макарская со своей семьей тоже соблюдает режим самоизоляции. И она, и ее супруг Антон Макарский, и дети, Маша и Ваня, не испытывают никакого дискомфорта от необходимости сидеть дома, и даже находят в этом определенные плюсы.

«Это прекрасная возможность, никуда не торопясь, побыть с любимыми, переосмыслить приоритеты в своей жизни и осознав, что ничего важнее любви друг к другу в нашей жизни не существует, начать, наконец-то, ценить свое драгоценное время, которое мы бездарно тратим на все, что угодно, но только не на ЛЮБОВЬ».

Телевизора в доме этой творческой семьи давно уже нет, а чтобы узнать последние новости, они открывают Интернет. По словам Виктории, новости о распространяющемся по планете новом коронавирусе ее не пугают.

«Моя мама эпидемиолог, поэтому публикуемые цифры я не считаю катастрофой и причиной для паники. От других болезней ежедневно уходит в мир лучший гораздо больше людей, чем от короновируса. А страх существенно понижает способность организма сопротивляться болезни. Смерти я не боюсь, потому что верю в Бога и точно знаю, что с НИМ мне совершенно нечего бояться, кроме своей личной дури и «косяков». Поэтому, практически в любой ситуации, за исключением личного горя и смерти, я юморю и стараюсь приободрять людей позитивным взглядом на любую проблему. Пока мы живы — надо радоваться самим и радовать близких. И, конечно, на карантине надо меньше жрать. Запасов еды в России достаточно, на мой взгляд, нет причин сходить с ума, сметая все подряд с полок магазинов. У всех есть морозилки, никто не голодает. Мы уже неделю не ходим в магазины. Не потому, что боимся, а уже просто лень. Наслаждаемся сидением дома. Готовим супчики из замороженной курочки, едим сухофрукты».

Мы поинтересовались у певицы, слышала ли она про необычную теорию, согласно которой россияне и жители бывших советских республик защищены от коронавируса прививкой БЦЖ, которую нам всем делали сразу после рождения.

«Идея очень интересная. Хорошо, если так. А различные способы заботы укрепления иммунитета, о которых многие люди только сейчас вспомнили, присутствуют в моей жизни уже много лет. Я всегда пью теплый чай из трав, всегда пропиваю курсами витамины С, В, D. Регулярно пью чай из порошка имбиря. Но мы все должны понимать: эти меры не могут спасти человека во время эпидемии, если не соблюдать элементарное правило во время любой эпидемии — самоизоляцию».

Станислав Садальский, актер: развлекает себя гостями

Знаменитый советский и российский актер Станислав Садальский, в отличие от предыдущих комментаторов, живет один, а потому и самоизоляция у него проходит по-холостяцки весело.

«Развлекаю себя гостями. У них уже и пропуска есть. Гости приходят, приносят еду. Я как пенсионер (Садальскому 68 лет. — Прим. ред.) и поэтому все считают своим долгом навестить меня и принести море всего, в том числе выпивки. Приносят каждый день, просто тоннами. Слава Богу, у меня есть женщина, которая убирается в квартире, и она на следующий день все это уносит», — признался Станислав Юрьевич в беседе с нашим корреспондентом.

Актер также рассказал нам о своих полезных привычках, появившихся у него задолго до пандемии COVID-19.

«Я большой поклонник Неумывакина* и всегда пил чай с содой и лимоном. Утром натощак и вечером перед сном. От него стул хороший — сразу такой «залп «Авроры» идет. Очень очищает. Сода и лимон. Потом стали говорить о пользе имбиря, и я начал еще и его добавлять в чай. Что касается куркумы, то я принимаю ее уже лет пять в таблетках, в капсулах. Очень люблю эти БАДы».

Тому, что говорят в теленовостях и пишут в Сети, актер не особо верит, а потому предпочитает другие передачи.

«Я смотрю развлекательные программы, в восторге от шоу «Ну-ка, все вместе!» с Сергеем Лазаревым. Там была потрясающая певица Нуца, и я жутко разнервничался, когда ей не дали первое место. Новостям веры нет, и сплетням в Интернете тоже. Там ни слова правды. Надо верить только себе и своему организму. Когда себе веришь, то тебе организм сам все подскажет. И я надеюсь, что читатели Teleprogramma.pro тоже будут верить себе».

* Неумывакин Иван Павлович — советский и российский медик, специалист по альтернативной медицине. Доктор медицинских наук, заслуженный изобретатель РСФСР, лауреат Государственной премии Латвийской ССР. Автор многих научных работ и популярных книг на темы лечения и оздоровления человека, он в то же время придерживался различных ненаучных положений, являлся приверженцем псевдонаучного эзотерического направления — так называемой эниологии.