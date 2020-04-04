Стоп, «корона»! Звезды напомнили важные правила, которые помогут остаться здоровыми

Концертов и светских мероприятий теперь нет, чем еще заняться? Утром Вера Брежнева с личным тренером ведет в прямом эфире в Инстаграме зарядку. Ближе к обеду Алексей Чумаков включается с репетиции новых песен. Вечером Ляйсан Утяшева уже по привычке демонстрирует, что и как она готовит Павлу Воле на ужин.
Мы узнали у наших звезд, какие правила они соблюдают, чтобы обезопасить себя от коронавируса.
Не забывайте про спорт, как Мария Миронова
Актриса Мария Миронова закончила съемки в фильме «Громкая связь-2» и уже неделю отдыхает в Подмосковье в своем загородном доме с мужем и младшим сыном — полугодовалым Федором. Миронова подготовила целую инструкцию по нескучному сидению дома.
- Любите своих ближних — детей, мужа, няню. Но не более двенадцати часов в сутки! В остальное время дайте им отдохнуть от вашей любви.
- Любите пожилых родителей по видеосвязи или скайпу, желательно несколько раз в день.
- Любите своих питомцев.
- Любите природу: удобрите растения, почистите газон, если у вас есть садовый участок.
- Занимайтесь спортом 6 -7 раз в неделю — с утяжелителями, чтобы мало не показалось.
- Любите свой дом — вымойте дом до блеска. Можно даже развесить иллюминацию, как на Новый год.
- Любите Бога, если в него верите. Умерьте плоть, мало ешьте.
Укрепляйте иммунитет, как Ангелина Вовк
77-летняя Ангелина Вовк делится с «Телепрограммой» советами, которые помогают ей поддерживать иммунитет: «Необходимо пить достаточно горячих настоев. Я предпочитаю иван-чай, можно добавлять имбирь, клюкву, облепиху».
Обрести бодрость Ангелине Михайловне помогает отдых под электроодеялом — оно выручает, когда нет возможности прогреться в баньке или сауне.
Вовк призывает всех своих ровесников не паниковать и просто соблюдать рекомендации, которые дают официальные лица по ТВ. Напомним, главный совет для людей почтенного возраста — оставаться дома.
Соблюдайте дистанцию, как Ирина Безрукова
Актриса Ирина Безрукова напоминает, что сейчас важно соблюдать правило двух метров. Если в магазине или аптеке в очереди в кассу к вам подошли слишком близко, не стесняйтесь попросить не делать этого.
«Тщательно мойте руки, но не забывайте, что на кране скапливается много бактерий», — также призывает Ирина. Актриса закрывает кран только тыльной стороной ладони — такую технику мытья рук в народе называют привычкой хирургов.
Выходить из общественного туалета тоже надо правильно: Безрукова рекомендует использовать кусочек бумажного полотенца или туалетной бумаги.
Не пускайте в дом посторонних, как Жирковы
Жена футболиста Юрия Жиркова Инна оберегает свою семью от лишних контактов с людьми и следит за гигиеной.
— Карантин все понимают по-разному. Кто-то говорит, что сидит дома, но при этом постоянно выезжает по делам, — рассказала Инна «Телепрограмме». — Другие впускают в свой дом друзей или приходящий персонал, который добирается до работы на метро. У нас все серьезно, мы никого не выпускаем и никого не впускаем.
Сегодня вымыла весь дом хлоркой — запах не очень приятный, зато убила все микробы. Раньше наши мамы именно так и делали!
ЕЩЕ СОВЕТЫ
Елена МАЛЫШЕВА, телеведущая, доктор медицинских наук:
— Нажимать кнопки лифтов, касаться других предметов в общественных местах лучше тыльной стороной ладоней (например, костяшками пальцев. — Авт.). Мыло для мытья рук подходит любое, но лучше все-таки жидкое.
Хорошо намылили, потерли, смыли большим количеством воды. Если есть возможность, вытирайте руки одноразовым полотенцем. Или просто помашите руками — они быстро высохнут.
Анетта ОРЛОВА, психолог:
— Изоляция неизбежно приводит к депривации, то есть сокращению или лишению возможности удовлетворять наши основные потребности — психофизиологические, социальные. К счастью, семья обладает мощной психотерапевтической функцией: все инструменты выживания под рукой. Постарайтесь больше общаться с близкими.
Двигательная депривация напрямую связана с ухудшением настроения, приводит к компенсаторным движениям, тикам, нервозности. В такой ситуации важно найти какое-то действие-заменитель. Что делать?
Мы, например, всей семьей дважды в день делаем зарядку. Утром зарядку ведет дочь, вечером — сын. Каждый создает свой трек-лист: теперь я наконец знаю, какую музыку слушают дети! И это тоже очень сближает.