Стоп, «корона»! Звезды напомнили важные правила, которые помогут остаться здоровыми

Знаменитости и так неравнодушны к соцсетям, а с приходом карантина они утроили интернет-активность.

Концертов и светских мероприятий теперь нет, чем еще заняться? Утром Вера Брежнева с личным тренером ведет в прямом эфире в Инстаграме зарядку. Ближе к обеду Алексей Чумаков включается с репетиции новых песен. Вечером Ляйсан Утяшева уже по привычке демонстрирует, что и как она готовит Павлу Воле на ужин.

Мы узнали у наших звезд, какие правила они соблюдают, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

Не забывайте про спорт, как Мария Миронова

Актриса Мария Миронова закончила съемки в фильме «Громкая связь-2» и уже неделю отдыхает в Подмосковье в своем загородном доме с мужем и младшим сыном — полугодовалым Федором. Миронова подготовила целую инструкцию по нескучному сидению дома.

Любите своих ближних — детей, мужа, няню. Но не более двенадцати часов в сутки! В остальное время дайте им отдохнуть от вашей любви. Любите пожилых родителей по видеосвязи или скайпу, желательно несколько раз в день. Любите своих питомцев. Любите природу: удобрите растения, почистите газон, если у вас есть садовый участок. Занимайтесь спортом 6 -7 раз в неделю — с утяжелителями, чтобы мало не показалось. Любите свой дом — вымойте дом до блеска. Можно даже развесить иллюминацию, как на Новый год. Любите Бога, если в него верите. Умерьте плоть, мало ешьте.

Укрепляйте иммунитет, как Ангелина Вовк

77-летняя Ангелина Вовк делится с «Телепрограммой» советами, которые помогают ей поддерживать иммунитет: «Необходимо пить достаточно горячих настоев. Я предпочитаю иван-чай, можно добавлять имбирь, клюкву, облепиху».

Обрести бодрость Ангелине Михайловне помогает отдых под электроодеялом — оно выручает, когда нет возможности прогреться в баньке или сауне.

Вовк призывает всех своих ровесников не паниковать и просто соблюдать рекомендации, которые дают официальные лица по ТВ. Напомним, главный совет для людей почтенного возраста — оставаться дома.

больше по теме Ангелина Вовк проведет медовый месяц во французском замке О планах телеведущей рассказал ее друг , диктор Владимир Березин.

Соблюдайте дистанцию, как Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова напоминает, что сейчас важно соблюдать правило двух метров. Если в магазине или аптеке в очереди в кассу к вам подошли слишком близко, не стесняйтесь попросить не делать этого.

«Тщательно мойте руки, но не забывайте, что на кране скапливается много бактерий», — также призывает Ирина. Актриса закрывает кран только тыльной стороной ладони — такую технику мытья рук в народе называют привычкой хирургов.

Выходить из общественного туалета тоже надо правильно: Безрукова рекомендует использовать кусочек бумажного полотенца или туалетной бумаги.

Не пускайте в дом посторонних, как Жирковы

Жена футболиста Юрия Жиркова Инна оберегает свою семью от лишних контактов с людьми и следит за гигиеной.

— Карантин все понимают по-разному. Кто-то говорит, что сидит дома, но при этом постоянно выезжает по делам, — рассказала Инна «Телепрограмме». — Другие впускают в свой дом друзей или приходящий персонал, который добирается до работы на метро. У нас все серьезно, мы никого не выпускаем и никого не впускаем.

Сегодня вымыла весь дом хлоркой — запах не очень приятный, зато убила все микробы. Раньше наши мамы именно так и делали!

ЕЩЕ СОВЕТЫ

Елена МАЛЫШЕВА, телеведущая, доктор медицинских наук:

— Нажимать кнопки лифтов, касаться других предметов в общественных местах лучше тыльной стороной ладоней (например, костяшками пальцев. — Авт.). Мыло для мытья рук подходит любое, но лучше все-таки жидкое.

Хорошо намылили, потерли, смыли большим количеством воды. Если есть возможность, вытирайте руки одноразовым полотенцем. Или просто помашите руками — они быстро высохнут.

Анетта ОРЛОВА, психолог:

— Изоляция неизбежно приводит к депривации, то есть сокращению или лишению возможности удовлетворять наши основные потребности — психофизиологические, социальные. К счастью, семья обладает мощной психотерапевтической функцией: все инструменты выживания под рукой. Постарайтесь больше общаться с близкими.

Двигательная депривация напрямую связана с ухудшением настроения, приводит к компенсаторным движениям, тикам, нервозности. В такой ситуации важно найти какое-то действие-заменитель. Что делать?

Мы, например, всей семьей дважды в день делаем зарядку. Утром зарядку ведет дочь, вечером — сын. Каждый создает свой трек-лист: теперь я наконец знаю, какую музыку слушают дети! И это тоже очень сближает.