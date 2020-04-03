Заворотнюк – 49: как семья оберегает актрису от коронавируса и «желтой» прессы

Год назад актрисе поставили тяжелый диагноз. Кажется, появился повод для осторожного оптимизма.

Актрисе Анастасии Заворотнюк 3 апреля исполняется 49 лет. В это время год назад она еще не знала о своем диагнозе. Актриса вела привычную жизнь: накануне дня рождения снялась в телепередаче, рассказала, что осенью 2018-го у них с мужем Петром Чернышевым родилась дочь.

Играла в спектаклях, участвовала в рекламных проектах. А в конце весны Заворотнюк обратилась с жалобами на головные боли к врачам.

У актрисы диагностировали глиобластому (злокачественную опухоль головного мозга). Настя начала борьбу за жизнь. Любимую няню Вику из сериала «Моя прекрасная няня» поддерживают в соцсетях миллионы поклонников, которые желают ей лично проводить дочь в школу и еще понянчить внуков.

Малышке Миле уже 1,5 года

«Были у Матронушки много раз, она нам помогает. И мы молимся коллективно каждый день…» — пишет старшая дочь актрисы Анна, общаясь в социальных сетях с поклонниками мамы. Аня с бабушкой часто ездят к мощам святой Матроны Московской — просят о выздоровлении Насти.

У супруга актрисы Петра Чернышева из-за карантина отменены все рабочие поездки, и он проводит больше времени с дочкой Милой и женой. До пандемии спортсмена часто видели в церкви, что на территории подмосковного поселка Крекшино, где живет семья.

А семья у Анастасии Заворотнюк большая. Муж Петр, мама Валентина Борисовна, дети от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым — 24-летняя Анна и 19-летний Майкл. Парень учится на юриста в МГИМО, а Анна помогает бабушке нянчить маленькую Милу и активно ведет свою страницу в Инстаграме. Девушка недавно попыталась заняться бизнесом, но магазин одежды собственного бренда уже закрылся.

Главному члену этой семьи — малышке Миле — полтора года. Для мужа актрисы, тренера и фигуриста Петра Чернышева, девочка стала первым ребенком. Настя мечтала, чтобы ее любимый испытал все прелести отцовства: «С другой стороны, я чувствовала, как непросто мне на это решиться, словно начать новую жизнь…»

Перед рождением первенца Петр Чернышев похудел на 8 кг — так нервничал, но потом вернулся в форму. Теперь Петр вновь исхудал — от переживаний за любимую Настю.

При первых симптомах болезни Анастасия обратилась в нейрохирургию НМИЦ Бурденко, где ей и диагностировали опухоль. Актрису прооперировали прошлым летом в Германии. Сейчас Заворотнюк находится в частной подмосковной клинике — в индивидуальной палате, где ее часто навещают близкие.

Чернышев теперь единственный кормилец в семье: он зарабатывает постановкой ледовых спектаклей, тренерской работой, катается в коммерческих шоу.

Дочь Заворотнюк сообщила встревоженным поклонникам мамы, что сделано все возможное, чтобы защитить ее от коронавируса. На территории частной клиники, где лежит Заворотнюк, ведется строгий контроль за самочувствием всех, кто посещает звезду. Это очень важно, ведь из-за противоопухолевого лечения у таких пациентов часто крайне ослаблен иммунитет.

Надежный тыл

Анастасия говорит, что главный подарок и радость в ее жизни — маленькая Мила. А надежный тыл, защита и опора — муж. «За те годы, что мы вместе, Петя смог стать частью меня. Когда наступает какая-то сложная жизненная ситуация, он учит меня смотреть на нее не снизу вверх, а быть над нею, дышать ровно, смотреть на мир по-новому и видеть, понимать, чувствовать, что он прекрасен», — вот так отзывалась о муже Заворотнюк.

И теперь Петр дарит жене уверенность в завтрашнем дне. Они по-прежнему ценят каждую минуту, проведенную вместе. Пара всегда старалась скрывать от общественности важные события в своей личной жизни.

Двенадцать лет назад Настя и Петр венчались — в Крыму, в Форосе, в храме Воскресения Христова. А перед этим Чернышев сделал предложение любимой на Сардинии.

Поздним вечером повел любимую гулять по набережной, вдруг рванул купаться, а вынырнув из морской пены, заявил, что нашел на дне морском коробочку — вручил кольцо с огромным бриллиантом и озвучил предложение руки и сердца.

Об этих важных событиях Чернышев и Заворотнюк рассказали прессе спустя время. Вот и теперь хочется верить, что они просто скрывают от нас хорошие новости, и скоро мы их обязательно узнаем.

Дочь актрисы недавно сообщила, что никто из членов их семьи ни за какие гонорары не пойдет рассказывать историю болезни мамы на ТВ. Им предлагали разные форматы общения, сулили крупные суммы.

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Настоящие друзья пары тоже молчат. Интервью в телешоу о болезни Заворотнюк раздают люди, с которыми Анастасию связывали в разные годы рабочие отношения, шапочные знакомства — те, кто ничего не знает об истинном положении дел.

На самом деле близкие люди молча помогают оплачивать лечение и молятся вместе с семьей.