Александр Збруев: «Врачи приехали, взяли анализы, все как положено»

Несмотря на солидный возраст – 82 года – Александр Викторович остается бодрым, деятельным и жизнерадостным, он продолжает играть на сцене и сниматься в кино.

Только вот в последнее время иногда подводит здоровье. Вот и совсем недавно звезда «Ленкома» обратился к медикам по поводу симптомов коронавируса. К счастью, выяснилось, что у актера – обычная простуда. Ему порекомендовали лечиться в домашних условиях, соблюдая карантин.

Мы позвонили Александру Збруеву, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления, а также задать несколько вопросов в преддверие дня рождения артиста.

— Как вы себя чувствуете, Александр Викторович?

— Нормально чувствую. Я не в больнице, дома, и вообще, это была случайность…

— То есть диагноз коронавирус не подтвердился?

— Нет! Просто немного поднялась температура, а уже на следующий день было все нормально. Но врачи все равно приехали, взяли у меня анализы, как положено. Теперь я дома, на карантине.

— Чем занимаетесь на карантине?

— Да много разных дел дома…

«В день рождения вспоминаю маму…»

— Как планируете отмечать свой день рождения?

— Я вообще не отмечаю день рождения. Не потому даже, что сейчас такая ситуация, — я в принципе не люблю праздновать дни рождения и юбилеи. Это не для меня.

Так повелось, такой характер. Может быть, приедут дочери поздравить, — не знаю, не думаю об этом, не загадываю. Это обычный день, когда я могу вспомнить свою маму, своих близких… А никакого застолья не будет.

Любимая роль — впереди

— Можете назвать свою самую любимую роль?

— Я думаю, она у меня еще будет. Есть, наверное, фильмы и роли, которые остались в памяти у зрителей. Но я не могу сказать, что мое счастье заключается в той или иной роли. В общем, я думаю, самая любимая роль у меня еще должна быть.

— В такой непростой ситуации – когда все отменяется, съемки, гастроли, спектакли, — как вы поддерживаете себя на позитивной волне?

— Это очень сложно – поддерживать себя… Но у меня в доме часто звонит телефон. Друзья, зрители поздравляют с Днем театра, присылают много сообщений. Это поддерживает!

— Вы считаете себя везучим, счастливым человеком?

— Что такое счастье – я не очень хорошо себе представляю. О нем можно только догадываться. Для меня это очень эфемерное понятие.

— Что бы вы хотели пожелать себе в день рождения?

— Самое главное для человека – это здоровье. Если ты здоров – хорошо и твоим близким.

Глядя сегодня на подтянутого, общительного, доброжелательного Александра Збруева, как-то не получается верить в его паспортный возраст.

О нем говорят – «мужчина без возраста». Некоторые выражаются еще романтичнее: мол, у Збруева в организме имеется «ген Питера Пэна».

Сам же артист считает, что оставаться в хорошей форме ему помогают спортивная закалка, полученная в юности, и сохранившийся до сих пор горячий интерес к жизни, ко всему, что в ней происходит.

Мы поздравляем блистательного Александра Збруева с днем рождения и желаем крепкого здоровья, новых интересных ролей, среди которых обязательно окажется самая любимая!