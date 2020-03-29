«Радость в нашем доме»: Пелин Карахан с мужем отметила трехлетие сына

Мини-вечеринку для семьи актриса из турецкого сериала «Великолепный век» устроила на кухне их просторного дома.

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» Пелин Карахан с мужем отпраздновала день рождения младшего сына. Наследник знаменитости появился на свет 27 марта. Крохе исполнилось три годика. Для Джана Эюпа звездная мама устроила мини-вечеринку на кухне их просторного дома. По словам Пелин, отмечая важные для семьи даты, они с домочадцами собираются именно в столовой. При условии, что праздник проходит без гостей. На этот раз Карахан решила обойтись без пышных застолий, поздравив сынишку с днем рождения в узком кругу.

«Мы снова празднует день рождения на нашей любимой кухне!! Мой малыш, радость в нашем доме, дорогой сыночек!» — обратилась к имениннику Пелин.

Напомним, что у актрисы из сериала «Великолепный век» есть старший наследник пятилетний Али Демир. Сыновей партнерша Бурака Озчивита родила от бизнесмена Бедри Гюнтая. Для Джана Эюпа Пелин Карахан заказала именинный пирог, украсив торт свечками.

В турецком сериале «Великолепный век» актриса сыграла роль дочери султана Сулеймана и его наложницы Хюррем. Примечательно, что Пелин была всего на год младше своей экранной матери Мерьем Узерли. Однако это не помешало девушке вжиться в роль.