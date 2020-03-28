«Мы никогда не были друзьями»: Зацепин признался, что не общается с Пугачевой после ссоры

Александр Зацепин увиделся с друзьями и коллегами в передаче «Привет, Андрей!». Композитор рассказал, как поддерживает себя в форме в 94 года. Он принял поздравления от Ларисы Долиной, Натальи Варлей и других артистов. В студии вспоминали времена, когда Зацепин стал знаменитым. Многим известно, что он работал даже с Аллой Пугачевой. Заслуженный деятель искусств Александр Стефанович вспомнил историю про Примадонну и квартиру Зацепина.

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«Я много раз в ней был, привозил Аллу Пугачеву. Она записывала песни, а я сидел ждал и увозил ее потом. В этот момент 1977-1978 год приезжает немецкий журналист, которых хочет снять сюжет про Аллу Пугачеву. Он сказал, что хочет снять звезду в ее апартаментах. Тогда апартаменты были 16 квадратных метров, в которых мы жили на кольцевой дороге. Поэтому Алла пришла к Александру Сергеевичу и попросила все это снять в его квартире, как будто это ее. Пришла съемочная группа и Алла вошла в образ. Стала говорить: „Это мой белый рояль, это моя спальня“. Там стояла Светлана, жена Александра Сергеевича и хозяйка квартиры. „А это моя домработница“ — добавила она», — поведал Стефанович.

Он также признался, что в свое время Алла Борисовна поссорилась с Зацепиным отчасти по его вине. Зацепин вспомнил, как познакомился с Примадонной. Он признался, что ему было очень приятно с ней работать. Во время работы над фильмов «Женщина, которая поет» произошел скандал.

Пугачева хитростью убедила Зацепина, чтобы она исполнила несколько песен неизвестного автора Бориса Горбоноса. Композитор согласился, но позже выяснилось, что за личность Горбоноса скрывалась сама Алла Борисовна. Такой обман со стороны артистки стал для Зацепина настоящим ударом.

«С ней не общаемся. Мы никогда не были друзьями. Какой человек, это уже его жизнь, его правила. Она меня как женщина не интересовала. Как певица, она мне очень нравилась, профессионал настоящий», — признался Зацепин.

Тогда Стефанович отметил, что это он придумал Горбоноса, своего одногруппника инвалида. По словам композитора, потом Алла Борисовна выступала на его концертах, они виделись. Но позже артистка призналась, что диапазон ее песен сузился, поэтому некоторые хиты она исполнять уже не может. С того момента они больше не общались.