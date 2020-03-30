Однажды 50 лет спустя: как сложились судьбы восточных красавиц из «Белого солнца пустыни»

С тех пор прошло ровно 50 лет. За эти годы первый советский боевик стал легендарным. Мы не устаем пересматривать его снова и снова, в который раз восхищаясь мужеством Сухова и Верещагина, ужасаясь жестокости Абдуллы, сочувствуя его женам – «освобожденным женщинам Востока».

Давайте сегодня вспомним этих актрис, лица большинства которых мы не запомнили, ведь почти весь фильм они были скрыты под чадрой.

Старшая жена Абдуллы – Саида – Светлана Сливинская

Согласиться на съемки в кино переводчицу и искусствоведа Светлану Сливинскую заставило чистое любопытство. К тому же ей интересно было побывать в Средней Азии.

К сожалению, несколько сцен с участием Светланы вырезали. Например, зритель не увидел, как товарищ Сухов в образе Стеньки Разина в своем сне кидает Саиду за борт, и при этом звучат слова знаменитой песни: «И за борт ее бросает в набежавшую волну».

Сливинская рассказывала, что по роли ей полагалось покорно уходить под воду, не пытаясь выплыть. Она все сделала как надо, потом ее вытащили аквалангисты, едва откачали…

После успеха «Белого солнца…» Светлану приглашали сниматься еще, но она неизменно отказывалась.

Зульфия – Велта Деглава

Зульфия, по сценарию, была самой высокой в гареме Абдуллы. В поисках подходящей актрисы ассистент режиссера добрался до Латвии, где и нашел в одном из местных вузов статную красавицу Велту Деглава.

Велта играла в баскетбол, ее рост был 183 сантиметра, у нее были огромные глаза и длинные темные волосы. Отличная восточная жена!

Впоследствии Велта рассказывала, что съемки помогли ей быстрее выйти замуж: ее жених забеспокоился, что девушку могут «увести», и сделал ей предложение.

Больше в кино она не снималась. Велта окончила университет, работала журналисткой, была депутатом Латвийского парламента.

Зарина – Алла Лименес

Именно ее героиня произносит в фильме фразу: «Мне кажется, господин нас бросил». Алла Лименес попала в кино случайно – ее увидел в Доме моды помощник режиссера и предложил сняться. Девушка согласилась – ведь у нее появилась возможность побывать в Туркмении, Дагестане…

Алле очень не понравились усы, которыми снабдили ее героиню. А еще Зарина в фильме говорит грубым мужским голосом – ее озвучил режиссер Владимир Мотыль. Но спорить Алла не стала. Ведь все равно этот эпизод стал в ее жизни единственным – по профессии она инженер, и больше в кино не снималась.

Зульфия – Зинаида Рахматова

Очень таинственный персонаж. Рассказывали, что эту девушку отыскали у гостиницы «Астория» в Ленинграде, что якобы она занималась древнейшим ремеслом… Никаких подтверждений, впрочем, нет. Да и о дальнейшей судьбе нашей героини не известно ничего.

Джамиля – Татьяна Кричевская

Наконец, мы добрались и до профессиональной актрисы. Татьяна Кричевская училась в ЛГИТМиКе, когда ее приметили ассистенты режиссера.

Потом она появилась еще в двух картинах, но знаменитой не стала. В «Белом солнце…» ее героиня произносит: «Когда я была любимой женой, мы видели нашего господина каждую ночь!». В 1994 году Татьяна ушла из жизни.

Лейла – Лидия Смирнова

Большеглазую красавицу Лидию Смирнову, гулявшую по Невскому проспекту, уговорил сняться в фильме ассистент режиссера. У Лидии и вправду была очень привлекательная внешность настоящей восточной красавицы. К сожалению, о том, как сложилась ее жизнь после съемок, ничего не известно.

Гюльчатай – Татьяна Кузьмина

Студентка Ленинградского хореографического училища Татьяна Кузьмина сыграла в фильме самую юную, любопытную и шуструю жену Абдуллы – Гюльчатай. Рассказывали, что на съемках у нее завязался роман с исполнителем роли Петрухи – Николаем Годовиковым.

Впрочем, замуж Татьяна вышла за другого, родила двоих детей. После окончания балетного училища она больше не снималась, стала глубоко верующим человеком.

А вы любите фильм «Белое солнце пустыни»?