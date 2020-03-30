«Не оправдываться ни перед кем, кроме Бога»: почему Валерий Золотухин до конца жизни не мог выбрать между двумя женщинами

30 марта исполняется 7 лет с того дня, как не стало народного артиста РСФСР Валерия Золотухина.

Его жизнь была непростой – две официальные жены, один гражданский брак, три сына от разных женщин. Что произошло в жизни этих людей за последние годы, как они живут?

Нина Шацкая – не смогла простить измен

С Ниной Шацкой Валерий Золотухин играл на сцене театра на Таганке. Они поженились, будучи студентами ГИТИСа, и Нина искренне надеялась, что ее первый мужчина станет для нее единственным, на всю жизнь.

Однако – не сложилось. От развода не спасло даже появление на свет сына Дениса в 1969 году. Золотухин не в силах был справиться со своей любвеобильной натурой. О его похождениях узнала жена, и отношения разладились.

Впоследствии Нина Шацкая стала женой Леонида Филатова. А когда ушел из жизни Леонид Алексеевич, актриса больше не вышла замуж.

Она и сегодня, в свои 80 лет, иногда принимает предложения сняться в небольшой роли в каком-нибудь сериале: жить-то надо.

Сын Денис – венчал маму и отчима

Сын Валерия Золотухина и Нины Шацкой, Денис, учился на режиссерском факультете ВГИКа – так ему посоветовал отчим, Леонид Филатов, которого Денис очень уважал и любил. Однако уже после третьего курса жизнь Дениса кардинально изменилась.

Он бросил ВГИК и поступил в Духовную семинарию. Сегодня Денис – священник. В его семье – шестеро детей. Прихожане называют его – отец Дионисий.

Именно он обвенчал свою маму с уже тяжело больным Леонидом Филатовым. Ему довелось и отпевать своего младшего брата…

Тамара Золотухина – умерла в прошлом году

Второй супругой Валерия Золотухина стала талантливая скрипачка. Он влюбился в нее на съемках фильма «Единственная» — там Тамара работала помощником режиссера. А потом услышал, как она играет на скрипке, и совсем потерял голову…

Они прожили вместе 35 лет. В 1979 году у них родился сын Сергей. По документам Тамара так и оставалась женой Золотухина, хотя он в последние годы жил с другой женщиной. Тамару и называли его вдовой.

Ее не стало в апреле прошлого года – женщина долго боролась с онкологическим заболеванием.

Сын Сергей – покончил с собой

Сергей, средний сын Золотухина, был талантливым музыкантом, он играл на барабанах в группе «Мертвые Делтфины». Казалось, все складывалось хорошо…

Но в возрасте 28 лет Сергей покончил с собой. Не оставил при этом никакой записки, никак не объяснил свой уход.

Впоследствии близкие решили, что причиной для такого страшного решения могло послужить только одно: молодой человек узнал о том, что его отец, Валерий Золотухин, живет на две семьи.

Возможно, он не смог пережить этого… Отпевал Сергея его старший брат – отец Дионисий.

Ирина Линдт – актриса и сценарист

В конце 90-х Золотухин познакомился с молодой актрисой Ириной Линдт. Поначалу ей не понравился немолодой и не слишком красивый актер. Он ведь был старше ее на 33 года!

Однако в скором времени девушка изменила свое мнение. Стоило Валерию Золотухину выйти на сцену – и перед зрителями представал совсем другой человек: талантливый, глубокий, прекрасный.

Несмотря ни на какие препятствия, они начали встречаться. А потом долгие годы Валерий Сергеевич не мог выбрать между двумя женщинами – законной женой Тамарой и новой любовью Ириной. Так и не выбрал. Он любил их обеих.

Именно Ирина держала в своих руках холодеющую руку умирающего актера. На прощанье он попросил ее не оправдываться ни перед кем, кроме Бога.

Ирина Линдт предпочитает не впускать в свои личные переживания журналистов. Известно лишь, что она успешно играет на сцене и снимается в кино. Кроме того, Ирина стала сценаристом семейной кинотрилогии Eins, Zwei, Drei, в которой сыграла вместе со своим сыном Иваном.

Сын Иван – начинающий артист

Ивану, сыну Валерия Золотухина и Ирины Линдт, сейчас 15 лет. Он очень похож на своего отца.

Несмотря на юный возраст, Иван уже успел сняться в нескольких фильмах. Может быть, совсем скоро его талант развернется в полную силу, и мы увидим на экране нового Золотухина?

Как бы там ни было, миллионы поклонников таланта Валерия Золотухина помнят и любят его и сегодня, спустя 7 лет после его смерти.