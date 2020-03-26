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Лев Валерьянович, мы вас любим! Выздоравливайте!

Сейчас у Льва Лещенко – не лучшие дни. Чем бы ни была вызвана болезнь артиста – мы искренне желаем ему сил и скорейшего выздоровления.

Лев Валерьянович, мы вас любим! Выздоравливайте!
Певец Лещенко Лев. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Для всех нас, живущих в стране под названием Россия и живших в стране под названием Советский Союз, имя Льва Лещенко – не пустой звук. Да, он имеет звание народного артиста РСФСР, он – лауреат, у него орден… Но в первую очередь Лев Валерьянович – невероятно талантливый, обаятельный и честный человек.

Наш портал не раз писал о нем. Совсем недавно мы дважды брали интервью у артиста – к его дню рождения 1 февраля и к Дню защитника Отечества. Лев Валерьянович рассказал о запланированном туре к 75-летию Победы – он собирался дать 25 концертов в городах России и Белоруссии вместе с ансамблем «Сябры» и Анатолием Ярмоленко. Рассказал о своей службе в армии, которая проходила в Германии.

А на вопрос о секрете долгого семейного счастья ответил, чуть подумав: «Терпимость, интеллигентное отношение, не переходить на оскорбления, не скандалить, быть внимательным, заботливым… Любовь – это повышенное внимание к человеку».

Неудивительно, что своими ближайшими планами Лев Лещенко назвал мероприятия к Дню Победы. Эта тема ему невероятно близка. Родившийся в суровые военные годы в семье кадрового военного, он с детства был знаком с кирзовыми сапогами и солдатской столовой. В воинской части, где служил отец, маленький Лев считался «сыном полка».

Поэтому, исполняя «День Победы» — свой бессмертный хит на все времена, — Лев Валерьянович знал, о чем пел. «Радость со слезами на глазах» — да, потому что многие не вернулись с фронта. И невозможно сдержать слезы торжества и скорби, когда этот мужественный голос в очередной раз напоминает: «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей…».

Самые потаенные струны души трогает песня «Эхо любви», исполненная дуэтом с Анной Герман. Нежная, проникновенная, глубокая…

Озорная «Ни минуты покоя» запомнилась многим, кто в 70-х отплясывал под нее на танцплощадках. Так же, как и «Прощай» — вроде бы о расставании, но уж очень оптимистичном и задорном, обещающим впереди новые радости.

А кто не знает наизусть хотя бы пары строчек из песни «До свиданья, Москва!», которая стала гимном Московской Олимпиады-80? Разве можно забыть эти трогательные кадры – улетающего на воздушных шариках Олимпийского Мишку и тысячи зрителей в Лужниках, машущих ему руками и вытирающих слезы?

И, конечно, нельзя не вспомнить другой гимн – нашим спортсменам: «Команда молодости нашей».

Если же мы возьмемся перечислять остальные песни Льва Лещенко «Соловьиная роща», «Родительский дом», «Притяженье земли», – это может затянуться надолго. Ведь среди них нет «проходных» — он сумел в каждую вложить частичку души, а значит, передать нам, слушателям, тепло своего сердца.

И теперь мы, в свою очередь, должны поделиться с любимым артистом своим теплом. Это обязательно должно помочь! Ведь ни одна человеческая эмоция не пропадает напрасно.

Лев Валерьянович! Выздоравливайте, пожалуйста! Вы очень нужны всем нам.

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