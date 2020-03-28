«Настолько люди испоганили планету!»: звезды высказались о «Часе Земли»

На 1 час – с 20-30 до 21.30 – все неравнодушные люди отключат электричество в своих домах и квартирах, чтобы снизить хотя бы на это время потребление электроэнергии, а главное – чтобы привлечь внимание общественности к неконтролируемому расходу ресурсов Земли.

Мы спросили у некоторых наших знаменитостей – знают ли они о «Часе Земли», как относятся к этой акции, примут ли в ней участие?

Глафира Тарханова, актриса: «Можно устроить романтический вечер при свечах!»

— Знаю об этой акции – это когда выключают электричество, да? 28 марта – это для меня День театра, в первую очередь… А почему бы и нет? Почему бы не посидеть часок в темноте? Можно какой-то романтический вечер устроить в это время.

А если учесть, что все сейчас находятся в какой-то боевой готовности – то ли в связи с коронавирусом, то ли в связи с экономическим кризисом, — можно считать это своеобразной репетицией и проверкой: как мы будем сидеть без света? Ну, в позитивном контексте, конечно: приготовить вкусный ужин, зажечь свечи…

Думаю, буду участвовать, почему бы и нет?

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Дана Борисова, телеведущая: «Мне это неинтересно»

— Вы что-нибудь слышали про акцию «Час Земли»?

— Да, слышала. Но я не буду в ней участвовать. Не потому, что я против экологии. Я просто не считаю это своей темой, мне это неинтересно.

Роза Сябитова: «Надо – сделаем!»

— Да, я слышала об этой акции. Правда, не погружалась в эту тему глубоко… Но считаю – почему бы и нет? Я доверяюсь профессионалам и никогда не лезу в то дело, которое не знаю. Если энергетики, экономисты, экологи просчитали, что это во благо, — отключать электричество хотя бы на один час, — то вопросов нет. Я сейчас живу в Подмосковье, у меня здесь все на электричестве, я готова поучаствовать. Надо – сделаем! И сагитировать других смогу, если понадобится.

Анна Семенович, певица, актриса, ведущая: «Не могу. Мне нужен свет»

— В первый раз слышу об этой акции… Выключить свет на час, вечером? Нет… Присоединиться не смогу, потому что я много читаю, мне нужен свет.

Мария Погребняк, дизайнер, блогер: «Участвуем вместе с детьми»

— Да, знаю об этой акции, будем обязательно поддерживать! Очень правильная акция, я считаю. Настолько люди испоганили планету, природу, такой вред постоянно наносится экологии, что просто необходимо привлечь всеобщее внимание к этой проблеме. Нашим детям жить в этом мире, который мы оставим после себя.

Мы обязаны сортировать мусор, например, меньше тратить электричества, беречь воду… Есть много и других способов способствовать сохранению экологии — старую одежду лучше не выбрасывать, а отдавать людям, которым она может пригодиться. Мы так и делаем уже давно.

Так что в акции «Час Земли» мы уже давно принимаем участие, и я стараюсь своих детей привлекать к этому, они уже знают, например, что батарейки нельзя просто так выбрасывать, а нужно правильно утилизировать.

Елена Воробей, артистка: «Лучше собирать пакеты и бутылки»

— Нет, не слышала… Ерунда какая-то. Мне кажется, лучше потратить этот час на то, чтобы убрать со дворов и улиц пластиковые бутылки и пакеты. Это реально быстро улучшит экологическую обстановку в той местности, где вы живете.

Анастасия Стежко, актриса: «Час Земли» нужен не раз в году, а постоянно»

— Об акции «Час Земли» я, конечно, знаю. Отношусь к этой инициативе прекрасно и буду участвовать. Считаю – то, что сейчас происходит с нами, это огромное напоминание о том, что Земле требуется внимание, и нужно устраивать Час Земли не раз в году, а постоянно. Это должно стать для людей привычным – более бережно и внимательно относиться к природе.

— Вы принимаете участие в других экологических акциях?

— Не могу сказать, что часто, потому что не очень вовлечена в эту тему. Но, если я слышу о чем-то подобном, если узнаю о такой возможности, — обязательно принимаю участие.

А вы готовы выдержать один час без электричества, чтобы влиться в ряды защитников экологии?