«Олимпиаду не отменили, а отложили, а это разные вещи»: спортсмены о переносе Игр-2020

Как бы печально это ни звучало, 24 марта 2020 года коронавирус одержал еще одну победу: теперь в копилке инфекции не только 120 стран, но и мировой спорт. Из-за пандемии Международный олимпийский комитет принял решение перенести летние Олимпийские игры — 2020, которые должны были пройти в Токио.

Предварительно, игры все же пройдут в 2021 году в Японии, а до этого олимпийский огонь будет оставаться в стране восходящего солнца как символ приверженности и надежды.

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Портал Teleprogramma.pro узнал у заслуженных спортсменов и спортивных экспертов, как они оценивают данный шаг МОК.

Большинство с грустью в голосе говорят о данном событии – Олимпийские игры для спортсмена — это событие знаковое. Но не признавать риски и критиковать данный шаг никто не берется – на карту поставлено слишком много человеческих жизней.

«Для некоторых спортсменов эта Олимпиада была последней»

– Конечно, неприятное положение. Подготовку вели все страны, спортсмены, болельщики. Все надеялись, четыре года прилагали усилия и вдруг перенесли, — рассуждает Алексей Шадрин, Мастер спорта по лыжным гонкам, чемпион СССР 1977 года.

За свою спортивную карьеру Шадрин успел не только поучаствовать в соревнованиях, но и потрудиться в роли главного тренера Сборной России по биатлону. И поэтому он прекрасно знает, как отсрочка отразится на спортсменах.

— Не нужно забывать, что спортивный век – не долгий. Молодые спортсмены, если все будет удачно, еще смогут выступить, а вот ребят, у кого эта олимпиада была последняя, действительно жалко, — заключает заслуженный тренер.

Про последний шанс говорит и Алексей Кустов, спортивный эксперт, экс-член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики.

— Ведь для многих участников эта Олимпиада была последней и от того, как надолго ее перенесли будет зависеть очень многое. Смогут ли ребята выступить, будет ли возможность выложиться еще раз, позволит ли здоровье. Не стоит забывать и про финансовое обеспечение: например, нашим олимпийцам спортсменам президент выплачивает пожизненную стипендию в 50 тысяч рублей, — отмечает Кустов.

Что касается пандемии, то спорить с болезнью пока бесполезно и лучший способ защиты – это самоизоляция.

— Перенос игр стоит расценивать как заботу о здоровье людей. Ведь это не только спортсмены, но и тренеры, обслуживающий персонал, болельщики, менеджеры, высокие гости. Перед болезнью все равны, — заключает эксперт.

«Не бежать впереди паровоза»

Самым верным решением в этой ситуации будет «не бежать впереди паровоза». Именно такой совет дает Анфиса Резцова, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Спортсменка подмечает, что наши переживания, выводы и советы ровным счетом никак не повлияют на ситуацию.