Писатели и эпидемии: Пушкин во время холеры писал «Болдинскую осень», а Чехов лечил крестьян

Когда-то давно, в 1970 году, русский поэт Иосиф Бродский написал такие строчки:

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?

За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья.

Только в уборную — и сразу же возвращайся»…

И далее:

«Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.

Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,

слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса».

Бродский — провидец

Вам не кажется, что эти строки сегодня актуальны, как никогда? Хотя писал Бродский, конечно, не о вынужденном карантине из-за коронавируса, а совсем о других вещах, — прежде всего, об одиночестве.

Тем не менее, мы можем считать поэта провидцем и чувствовать благодарность – к нему и к другим, не менее талантливым, писателям, которым пришлось, как и нас сейчас, провести некоторое время в карантине.

Чем же они занимались во время самоизоляции? Сейчас расскажем. И начнем с дня сегодняшнего.

Автор «Игры престолов» — дописывает новый роман

71-летний писатель Джордж Мартин, автор фантастического цикла «Песнь огня и льда» (именно по этому произведению был снят мегапопулярный сериал «Игра престолов»), в точности выполнил рекомендации врачей и Иосифа Бродского, — «Не выходи из комнаты… запрись и забаррикадируйся».

Находясь на карантине, писатель-фантаст не сидит без дела: в своем блоге он оповестил поклонников о том, что уже заканчивает новый роман под названием «Ветры зимы». Джордж Мартин уверяет своих поклонников: он прекрасно понимает, что благодаря возрасту входит в группу риска, поэтому принимает все меры предосторожности.

Вероятно, совсем скоро нам представится возможность прочесть новый роман, а, может быть, и увидеть новый захватывающий сериал.

Пушкин на карантине – «Болдинская осень»

«Наше все» — Александр Сергеевич Пушкин – 190 лет назад тоже вынужден был «забаррикадироваться» в своем имении в Болдино: Россию терзала жестокая эпидемия холеры, Москву и Петербург закрыли на карантин.

Из Болдина Пушкин писал своему издателю подбадривающие письма о том, что «хандра хуже холеры»: «Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдёт, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».

Находясь в Болдино, не имея возможности вернуться в Москву, выезжать на балы и посещать знакомых, Пушкин написал множество произведений. «Болдинская осень» признана самым продуктивным периодом в его творчестве.

Именно карантину мы обязаны появлением «Повестей Белкина», «Маленьких трагедий», «Сказки о попе и его работнике Балде», двух последних глав «Евгения Онегина», трех десятков стихотворений и многих других произведений Пушкина.

больше по теме Шикарную квартиру Пушкина в Петербурге выставили на продажу за 55 млн рублей В этих апартаментах поэт жил со своей семьей, писал и принимал известных гостей.

Чехов на карантине – лечил крестьян

Когда Антон Павлович Чехов был земским врачом в Мелихове, разразилась эпидемия холеры. И он добровольно вызвался лечить крестьян из 25 окрестных сел. Добавьте сюда еще монастырь и 4 фабрики.

Лечил людей Чехов бесплатно. Более того – он тратил свои деньги на устройство фельдшерских пунктов, так как земские власти отказались это делать.

Чехов работал чуть ли не круглые сутки. Разумеется, на литературу в тот период времени у него не оставалось. Но, может быть, великий русский писатель сделал тогда нечто большее?

Шекспир на карантине – написал «Король Лир»

Одну из своих самых известных пьес – «Король Лир» — Уильям Шекспир написал во время «Великой лондонской чумы» 1605-1606 годов. Тогда вспышка бубонной чумы унесла жизни 100 тысяч жителей английской столицы.

Люди бежали из Лондона, куда только могли, до тех пор, пока город не закрыли на карантин. Шекспир никуда не уехал – он остался в зараженном городе. Закрывшись в своем доме, он писал. Именно в тот период, кроме «Короля Лира», была создана пьеса «Макбет».

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Будьте, как Пушкин и Шекспир, — вместо паники и распространения слухов займитесь полезной деятельностью. А вдруг и ваше имя спустя время станет знаменитым благодаря карантину?