«Ситуацию не исправишь, а морщин прибавится»: Ванесса Паради посоветовала, как пережить муки совести

Французская певица и актриса Ванесса Паради дала совет, как стоит относиться к ошибкам прошлого, чтобы они не отравляли жизнь в будущем.

Как истинная француженка она знает, что «любовь совсем не похожа на волшебство. В отношениях всегда бывают и конфликты, и ссоры», но не нужно воспринимать все слишком близко к сердцу, а тем более жалеть о случившемся.

Ее смешит утверждение, что француженки все знают о любви. Певица уверена: «знать все нельзя, иначе о чем можно будет горевать». Единственное, что нужно помнить женщине: она должна казаться слабой, но в любой момент уметь показать свою силу.

«Иногда мне нравится быть слабой, но жизнь диктует свои правила игры. Нужно много трудиться, чтобы получить результат. А для этого нужно быть сильной», — сказала Паради порталу argumenti.ru.

Что касается жизненной мудрости, то этого качества, по признанию самой Ванессы, у нее не так много, как хотелось бы, но обо всех опрометчивых поступках она не жалеет.

«Я предпочитаю ни о чем не жалеть! Зачем? Ситуацию не исправишь, а морщин прибавится. Я все свои поступки воспринимаю с благодарностью. Прекрасные уроки!» — заключила знаменитость.

Ранее наследница голливудского актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради вышла в свет в вечернем платье, которое поразило многих собравшихся, сообщает 5-tv.ru.