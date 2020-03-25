Сара Джессика Паркер: ест бекон, не любит спорт и остается стройной

Она 24 года замужем за актером Мэттью Бродериком, у пары две дочери и сын. У Сары такая же фигура, как 23 года назад.

Тогда она только начала сниматься в сериале «Секс в большом городе», который сделал ее кумиром женщин во всем мире. Все, кто знает Сару Джессику, твердят в один голос: «Добрая, искренняя, открытая, настоящая…» Неужели у этой актрисы нет ни одного скелета в шкафу?

«Телепрограмма» изучила жизнь Сары, основываясь на свидетельствах ее близких и словах самой артистки.

Грация и пластика

При росте 160 см она, как и ее Кэрри Брэдшоу, весит 48 кг. Плюс-минус пара кило в зависимости от времени года.

Никаких диет у нее нет — это все выдумки модных журналов, на сплетни актриса не обращает внимания: «Меня не волнует чужое мнение о моей жизни».

Сара говорит, что лучший завтрак для нее глазунья с беконом, сосиски, фасоль, бобы и тост. В отличие от коллег, которые постоянно демонстрируют соцсетях тренировки, она не занимается ни в спортзале, ни дома йогой. Просто много ходит пешком и не пользуется лифтом.

Использование пластики, конечно же, Сара отрицает. Но специалисты разглядели: было!

Пластический хирург, профессор Сергей Блохин считает: «Хирурги сделали актрисе фейслифтинг — подтяжку лица. Своевременно выполненная глубокая подтяжка лица дает хорошие результаты: контуры становятся более четкими, крупные морщины разглаживаются, устраняется дряблость за счет удаления избытков кожи и работы со SMAS — мышечноапоневротической системой лица».

Также специалисты говорят о блефаропластике актрисы.

Паркер подчеркивает: «Я не использую в неэкранной жизни маскировочные средства, потому что чувствую себя в них обманщицей».

В Нью-Йорке соседи звезды привыкли, что на прогулках и во время походов в магазины она не пользуется косметикой. Сара вообще не спешит в привычной жизни выделяться, утверждает, что ее любимый вид транспорта — метро, а обувь — кеды, мол, шпильки носит лишь на работе. Действительно, какие шпильки в метро? Заметим, что при этом в семье звезды есть четыре шикарных автомобиля.

Шикарно жить не запретишь

Ну а в остальном прекрасная и неувядающая Сара живет как суперзвезда. Девять лет назад Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой актрисой в мире с годовым доходом в $38 миллионов, спустя пару лет ей приписали уже меньше, но тоже прилично — $15 миллионов.

В свежих списках Паркер уже нет, но она по-прежнему прилично зарабатывает: на рекламных контрактах, нечастых съемках и собственном бизнесе — она совладелица бренда обуви ручной работы, есть и своя марка вина, и даже книжное издательство. Правда, с бизнесом не всегда все удается — ее бренд одежды прогорел.

Отдыхает от работы семья актрисы в загородном доме в Бриджхэмптоне под Нью-Йорком. Этот деревянный особнячок в викторианском стиле был построен еще в 1865 году.

Именитые дизайнеры по заказу артистки смешали в интерьере вещи из ИКЕА с винтажной мебелью за несколько тысяч долларов. В дом на побережье Атлантического океана приезжают друзья, а также семь братьев и сестер Сары.

Все вместе они здесь играют в теннис, купаются, в общем, наслаждаются жизнью. И все же больше времени Паркер проводит в нью-йоркской квартире неподалеку от Центрального парка, в ней два этажа и восемь комнат.

Забавно, но Сара Джессика живет за углом того дома, где была квартира ее героини. Есть у семьи и другая, менее востребованная недвижимость, которая, видимо, перейдет к детям, когда те станут самостоятельными.

Кстати, о детях: девочек-близняшек Табиту и Мэрион родила 10 лет назад суррогатная мать. Паркер и Бродерик не стали скрывать, что обратились к услугам сурмамы, так как долго не могли зачать ребенка естественным путем.

А вот их первенца, сына Джеймса, Паркер родила сама 17 лет назад. Актриса говорит, что сейчас главная ее роль — мама и жена. Говорит, что старается научить детей своему основному жизненному правилу: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе».