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Мамино чудо: Водянова не может отучить трехлетнего сына от пустышки

В отличие от старших детей модели - Лукаса, Невы и Виктора - у маленького Романа темные волосы, как у отца.

Мамино чудо: Водянова не может отучить трехлетнего сына от пустышки
Наталья Водянова и Антуан Арно (Фото: Instagram.com/natasupernova)

В отношениях с британским аристократом Джастином Портманом — 38-летняя Наталья Водянова — родила троих детей. Примечательно, что старшие отпрыски русской модели унаследовали от звездной мамы светлый оттенок волос. 18-летний Лукас проявляет интерес к моде. Юноша уже принимал участие в модных показах. Его сестренка тринадцатилетняя Нева вместе с мамой снимается в рекламных компаниях. И только двенадцатилетний Виктор далек от этой индустрии.

От нынешнего избранника французского предпринимателя Антуана Арно модель родила младших отпрысков: Максима, ему пять лет и Романа. У крохи, как и у его братика по отцу темные волосы. Примечательно, что Водянова не может отучить трехлетнего малыша от пустышки.

Младший сын модели Натальи Водяновой
Наталья Водянова не может отучить младшего сына от пустышки (Фото: Instagram.com/natasupernova)

Антуан считает, что его возлюбленная самая красивая женщина в мире. Сама Наталья уверена, что ей очень повезло со второй половинкой. Арно не только сумел покорить сердце русской модели, он также подружился с ее детьми. Еще зимой Водянова вместе с семьей переехала в новый просторный дом. У младших сыновей манекенщицы есть игровая зона. Отпрыски модели от Джастина Портмана обжились в своих комнатах. А вечерами вся семья собирается в гостиной. В тех случаях, если Наталья не уезжает в командировку или на съемки.

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