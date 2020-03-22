Мамино чудо: Водянова не может отучить трехлетнего сына от пустышки

В отличие от старших детей модели - Лукаса, Невы и Виктора - у маленького Романа темные волосы, как у отца.

В отношениях с британским аристократом Джастином Портманом — 38-летняя Наталья Водянова — родила троих детей. Примечательно, что старшие отпрыски русской модели унаследовали от звездной мамы светлый оттенок волос. 18-летний Лукас проявляет интерес к моде. Юноша уже принимал участие в модных показах. Его сестренка тринадцатилетняя Нева вместе с мамой снимается в рекламных компаниях. И только двенадцатилетний Виктор далек от этой индустрии.

От нынешнего избранника французского предпринимателя Антуана Арно модель родила младших отпрысков: Максима, ему пять лет и Романа. У крохи, как и у его братика по отцу темные волосы. Примечательно, что Водянова не может отучить трехлетнего малыша от пустышки.

Антуан считает, что его возлюбленная самая красивая женщина в мире. Сама Наталья уверена, что ей очень повезло со второй половинкой. Арно не только сумел покорить сердце русской модели, он также подружился с ее детьми. Еще зимой Водянова вместе с семьей переехала в новый просторный дом. У младших сыновей манекенщицы есть игровая зона. Отпрыски модели от Джастина Портмана обжились в своих комнатах. А вечерами вся семья собирается в гостиной. В тех случаях, если Наталья не уезжает в командировку или на съемки.