Фальшивые агенты, подделка документов: как аферисты «разводят» звезд

Чем гламурнее и ярче жизнь, тем больше риск привлечь негодяев, мечтающих поживиться за твой счет. «Телепрограмма» рассказывает о самых популярных способах мошенничества в отношении знаменитостей.

Деньги на «срочную операцию»

Однажды супруга Бориса Грачевского Екатерина нежилась на пляже в Турции, когда ей позвонили и сказали, что Борис в больнице и нужна срочная операция — надо перечислить деньги, чтобы все оплатить. Пока Катя бронировала билет в Россию и искала знакомых, которые могли бы перевести требуемую сумму, ей позвонил сам Борис, с которым, разумеется, все было в порядке.

Опасные «родственники»

В соцсетях мошенники часто проводят конкурсы и розыгрыши от имени звезд, которые несут в данном случае лишь репутационные риски. Но бывают истории и посерьезнее, особенно сейчас, когда интернет-аферисты активизировались из-за карантина. Так, например, известного по сериалу «Универ» актера Станислава Ярушина в один прекрасный день начали заваливать в соцсетях вопросами, когда ждать результаты от его брата. Каких результатов? От какого брата?

Оказалось, что некий гражданин в соцсетях представлялся братом Ярушина и обещал за 50 тысяч рублей отмазать желающих от службы в армии. Плати — и военный билет в кармане. Нашлись десятки людей, поверивших и заплативших. Правоохранительные органы выяснили, что «брат» звезды — житель Челябинска и однофамилец Стаса. Но поддельный Ярушин не растерялся и заявил, что он ни при чем — мол, просто мой аккаунт взломали!

Подделка документов

Недавно Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина выиграла иск о компенсации морального вреда — ей присудили почти 100 тысяч рублей. Соблюдая все юридические нюансы, юристы подали заявление о выдаче исполнительного листа. А потом бдительный адвокат актрисы узнала, что появились люди, которые представились доверенными лицами звезды и попытались забрать бумаги, необходимые для получения выигранной в суде суммы.

Мини-расследование позволило выяснить, что некоторое время назад Шукшина выдала судебную доверенность на одних лиц, а они переоформили ее на других, оказавшихся людьми не слишком честными и чуть было не умыкнувшими сто тысяч у народной артистки РСФСР. В итоге в этой запутанной истории все закончилось хорошо — деньги 81-летняя актриса все же получила. Теперь Лидия Николаевна обещает быть бдительной: «Моя вина только в том, что я доверчивая слишком…»

Фальшивые агенты

Накануне последних новогодних праздников московский организатор крупного заказника в Ташкенте собирала на свое мероприятие звезд. Решила пригласить Гарика Харламова, но так как она никогда не работала с комиком, стала искать в интернете телефон его представителя. И взяла номер с левого сайта, приняв его за официальный. По указанному номеру доверчивую женщину уже поджидали мошенники, выдававшие себя за менеджеров Гарика, им она и перевела 250 тысяч рублей залога и начала обсуждать условия выступления резидента Comedy Club.

Но вскоре с помощью общих знакомых выяснила, что связалась с мошенниками. Затем и сам Харламов узнал, что под его фальшивые выступления фальшивое агентство собирает деньги: «Обещают, что я выступлю на их корпоративных мероприятиях, называют себя при этом моими агентами…» Конечно, полные суммы за корпоративы в декабре (а это несколько миллионов рублей) мошенники не получали, довольствовались залоги, но и эти суммы были вполне приличными.

Интересно, что даже если таких лжеагентов удается поймать, они часто отделываются условным сроком, если, конечно, не привлекались к суду ранее.

Кстати, жертвой обмана стала и жена Харламова Кристина Асмус. Ее в начале 2020 года подставила экс-помощница: «Мы близко общались, она была вхожа в семью, но несколько месяцев назад мы перестали работать. И вообще не общались с тех пор…» Оказалось, что девушка после разрыва продолжала, скажем так, вести дела Асмус, так как ей по привычке звонили рекламодатели, кастинг-директора, организаторы фестивалей.

И отвечала всегда отказом: «Кристина не сможет с вами сотрудничать!» Узнала актриса об этом случайно, когда с ней лично связались организаторы премии «Золотой орел». Сколько рекламных контрактов, ярких ролей и других заманчивых предложений прошло мимо Асмус, даже страшно представить.

Карты на стол

Легендарный режиссер и актер Владимир Меньшов вспоминает: «Меня застали врасплох, когда ехал за рулем. Какой-то человек позвонил, представился сотрудником банка, сказал, что с моей карты снимают деньги. Меня попросили сказать и набрать какие-то цифры — так я благополучно перевел им 40 тысяч рублей». Заявлять в полицию Владимир Валентинович не стал. Меньшов, по его словам, часто сам инструктировал супругу Веру Алентову, как не попасться на удочку мошенников, а тут пострадал сам. Говорит, что теперь его уже точно не проведут.

Месяц назад мошенники увели деньги с карты звезды «Реальных пацанов» Зои Бербер. Бербер позвонили, представились сотрудниками техподдержки банка, в котором у актрисы счет.

Зоя переживает: «Меня обокрали на огромную сумму денег. Сказали, что с моего счета только что был сделан перевод — он заблокирован, но нужно проверить мобильное устройство на вирусы. От них пришли даже сообщения с номера 900. Меня поймали в самый удачный для них момент — уставшая, с бессонной головой. Второпях я скачала приложение, и оно уже управляло моим телефоном. Приложение называется QuickSupport. Я пыталась выключить, но уже было поздно…»

Когда часть денег с карты уже была списана, актриса обо всем догадалась, позвонила в банк и карту заблокировали. Сейчас Бербер написала заявление в полицию и надеется, что мошенников все же вычислят.