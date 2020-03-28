Чувство локтя и «кого надо нога»: изучаем безопасные способы приветствия 

В разгар пандемии коронавируса традиционные рукопожатия приходится заменять на что-то более осторожное. И веселое.

Эпидемия заставляет людей не только закупать медикаменты и продукты, но и творчески подходить к рукопожатиям. Да, сейчас не время ручкаться! Вирус может перекочевать со стола на пальцы, а потом и к вам в организм. Представляем несколько способов не подать руку человеку так, чтобы он на вас не обиделся.

Велели кланяться

Эпатажный президент США Дональд Трамп, который так любит дробить руки собеседникам своей мощной клешней, вынужден отказаться от традиционного приветствия.

Теперь он позаимствовал у мудрых индийцев их способ под названием намасте — это когда руки складываются в ладони перед собой, как во время молитвы, а потом собеседник слегка кланяется в знак уважения. Именно так Трамп поприветствовал премьер-министра Ирландии Лео Варадкара в ходе официального разговора в Белом доме.

Кстати, индийским приветствием заразился и принц Уильям. После посещения этой страны он тоже старается не жать руку, а обходиться поклонами вкупе с сомкнутыми ладонями.

Хлопни друга по спине

Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса (так именуется один из австралийских штатов) Бред Хаззард предложил совсем отказаться от рукопожатия и вместо этого похлопывать друг друга по спине.

По-товарищески — мол, привет, старина. Главное в этом случае — не забывать почаще стирать одежду.

Привет по-уханьски

Как только была официально объявлена пандемия коронавируса, Ким Кардашьян сразу же вызвала домой опытного медика, провела трансляцию для подписчиков, где объяснила, как эффективнее обезопасить себя от заразы.

Помимо техники мытья рук, разбирали и контакт с другими людьми. И врач предложил Ким «ножное приветствие» — когда два собеседника при встрече словно в воздухе отдают пас друг другу, а на самом деле здороваются ногами вместо рук.

Смех смехом, а до такой же идеи додумались и политики. В шутку его называют уханьским приветствием. Так здоровался президент Танзании Джон Магуфули с оппозиционным политиком Маалимом Сейфом Шарифом Хамадом, так же поприветствовали друг друга министр энергетики РФ Александр Новак и генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо (справа).

Футбольный синдром

Спорт хоть и укрепляет иммунитет, но тоже боится вируса. Сейчас отменяют все: и национальные чемпионаты по всем видам спорта, и международные соревнования, и даже чемпионат Европы по футболу, который частично и в России должен был пройти.

Но еще до тотального карантина, после ответного матча Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» тренеры команд, немец Юрген Клопп и аргентинец Диего Симеоне (слева) соответственно попрощались весьма оригинально — один коснулся своим локтем локтя другого. Судя по лицам, обоим такой вариант пришелся по душе.

Кулак Обамы

Кулак о кулак — так часто здороваются темнокожие музыканты, а еще хоккеисты и боксеры, ведь и те и другие в перчатках. Так же здоровался и Барак Обама со своей женой — он сделал это приветствие своим фирменным жестом.

И пусть Обама уже давно не президент, почему бы не использовать его опыт, раз риск заражения от такого варианта в разы меньше?

Вулканский салют

Такой способ еще не апробирован, поэтому «Телепрограмма» предлагает его первой. Вулканский салют — то есть приветствие Спока, известного героя с планеты Вулкан из вселенной кино- и телесаги «Звездный путь», — довольно популярная штука среди фанатов фэнтези.

Поднятая вперед ладонь с разведенными средним и безымянным пальцем и вытянутым большим. Подобное приветствие использовали персонажи сериала «Теория Большого взрыва». Очевидные плюсы такого способа — уважительно и безопасно.