Фото с разницей в четверть века: Алсу показала, как выглядела в возрасте Микеллы

Находясь на самоизоляции, супруга бизнесмена Яна Абрамова решила разобрать старые архивы и семейные альбомы. Так, 36-летняя Алсу обнаружила свой детский снимок, который был сделан четверть века назад — в 1995 году. По прошествии двадцать пяти лет поп-исполнительница повторила памятный кадр, позировав на свежем портретном снимке в том же ракурсе. Спустя годы певица избавилась от юношеской припухлости лица, ее черты стали более четкими. Неизменной осталась прическа и оттенок волос. Как и в детстве, Алсу отдает предпочтение каре до плеч. Хотя раньше у знаменитости были длинные локоны.

Певица решила показать, как выглядела в возрасте Микеллы. Сейчас младшей из дочерей артистки одиннадцать лет. Напомним, что юная вокалистка принимала участие в восьмом сезоне проекта «Голос. Дети» на Первом канале. Артистка не стала скрывать: они с мужем провели с дочерью серьезную беседу до того, как согласились отпустить ее на конкурс. Алсу постаралась объяснить Микелле, что на сцене помимо нее выступят и другие талантливые дети. Так, поп-исполнительница хотела уберечь наследницу от возможных переживаний в случае, если она не попадет в команду к наставникам. Однако в итоге дочка певицы оказалась под опекой Светланы Лободы и дошла до финала.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на добровольной самоизоляции Алсу не перестает радовать поклонников свежими видеороликами. Так, певица спела вживую одну из композиций Уитни Хьюстон. Кроме того, артистка вместе с дочерьми: тринадцатилетней Сафиной и одиннадцатилетней Микеллой — устроила импровизированные танцы в футболках от дизайнера Игоря Гуляева с принтом: «Не гуляй, сиди дома».