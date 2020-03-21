«Он стоял убитый»: Крутой вспомнил, как Лещенко переживал смерть Толкуновой

Долгое время ходили слухи, что артистка была в романтических отношениях с эстрадным певцом.

22 марта состоится годовщина со дня смерти советской певицы и актрисы Валентины Толкуновой. Именно ей был посвящен новый выпуск передачи «Привет, Андрей!». Гости вспомнили о том, как будущая звезда стала выступать на сцене, а также ее борьбу с онкологией и смерть. В студии вспомнили, что долго ходили слухи, что Лев Лещенко был увлечен Толкуновой. Однако Игорь Крутой заверил, что их отношения были очень трепетными.

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«Они не были, как брат и сестра. Очень симпатизировали друг другу. Их в народе и поженили, и там всяких было много историй. То что я знаю — в Театре Эстрады, когда было прощание с Валентиной Толкуновой, я как-раз стоял рядом с Лёвой. Он стоял убитый и говорит: «Я сейчас поеду домой, один сяду и выпью водки. Помяну Валечку», — поделился композитор.

Сам Лещенко вспомнил, как после приступа на сцене артистка лежала в больнице месяц. Он отметил, что очень хотел ее навестить, но боялся, что это спровоцирует ненужные слухи.

«И 20 числа вдруг меня что-то шибануло так. Я бросил все дела и поехал в больницу. Какой-то врач меня провел в палату интенсивной терапии, где она лежала. Мы поцеловались. Я спросил, как она. Вижу светлые-светлые глаза, наполненные бесконечной грустью», — рассказал артист.

Крутой также признался, что благодаря Толкуновой и Евгению Леонову получил первое жилье в Москве.

«Я работал у Валентины Васильевны. Мы сдружились с Палычем очень. Он все время расспрашивал где я живу. я отвечал, что снимаю квартиру. И вот когда мы в самолете летели, он вдруг говорит: „А давай бери Валю и пойдем просить тебе квартиру. Что получится не знаю, но я многим выбивал, хочу тебе помочь“», — поведал композитор.

По его словам, Леонов упал в ноги нужном человеку, а Валентина еще и сказала председателю, что у Крутого нет денег, тогда ему выделили жилье.

«Я оказался владельцем комнаты 19 метров на Речном вокзале на улице Петрозаводской благодаря Толкновой и Леонову», — добавил он.

Игорь Яколевич не стал скрывать, что его отношения с Валентиной охладели, когда он стал работать с Александром Серовым. «Она ревновала», — заверил композитор. По его словам, это нормальная ситуация для музыкантов. Потом они наладили отношения.