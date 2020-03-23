«Если вы чувствуете себя плохо – не подходите к старикам!»: звезды о коронавирусе и карантине

Пандемия коронавируса отразилась и на кошельках знаменитостей. Звезды в спешном порядке переносят концерты, премьеры, показы на лето, а то и на осень. Но и меры предосторожности никто не отменял.

Стас Пьеха: «Дезинфицирую руки, чаще умываю лицо»

— Пандемия COVID-19 как раз пришлась на мой большой тур по России, — рассказывает Teleprogramma.pro певец Стас Пьеха. — Из-за этого у меня перенеслось большинство запланированных концертов – в том числе из ближайших — в Смоленске, Рязани, Воронеже, в Белоруссии. За новыми датами выступлений в этих городах можно проследить на моем официальном сайте.

Конечно, я опасаюсь этого вируса, принимаю препараты, стимулирующие иммунную систему, по максимуму соблюдаю гигиену, дезинфицирую руки, чаще умываю лицо, меньше стараюсь посещать места массового скопления и общепиты.

И всех призываю относиться бережнее к себе и своему здоровью, особенно к здоровью своих пожилых близких, потому что для них этот вирус куда более опасен, чем для молодых людей!

Виктория Боня: «Маски не помогают!»

Модель Виктория Боня рассказала нам, что для нее кризис особо не ощущается, но на некоторые модели одежды из коллекции ей пришлось поднять цены из-за скачек валют

– Я сейчас нахожусь во Франции. Обстановка напряженная. Люди с утра уже занимают очереди в магазины, держат дистанции, осторожничают. На улицу можно выйти только по соответствующему разрешению: в магазин, к врачу, по крайней необходимости.

В противном случае – штраф 150 евро (13 тысяч рублей). Но особой паники не ощущается, люди ведут себя прилично. И маски эти… Не помогают они! Вирус передается из рук в руки и носить их бесполезно.

Эдгард Запашный: «Конечно, нам сейчас очень тяжело»

Переживает кризис и Эдгард Запашный. В связи с распространением коронавируса, власти вынуждены были приостановить все массовые мероприятия на территории России, и цирк дрессировщиков, разумеется, ощутил это на себе.

— Конечно, нам сейчас очень тяжело. Но нам надо продолжать кормить коллектив, кормить животных, содержать здание. Убытки я посчитать пока не могу, потому что неизвестно, как долго это продлится. К счастью, у нас накопились кое-какие деньги, и мы сейчас их будем тратить.

Сергей Жорин: «Мне ежедневно звонят из департамента здравоохранения Москвы»

Адвокат Сергей Жорин рассказал нам, что 1 марта он прилетел из Италии и его отправили по правилам на карантин. В связи с этим, он не смог посетить некоторые мероприятия, касающиеся его работы.

— Я не смог присутствовать на процессе развода певицы Лолиты и заседание пока отложили. Ежедневно мне звонят из департамента здравоохранения Москвы и спрашивают, как я себя чувствую. Признаюсь, мне это приятно. И да! В магазинах пропала туалетная бумага! Это абсурд! (смеется).

Солистка Soprano Турецкого Ивета Рогова: «Если вы чувствуете себя плохо – не подходите к старикам!»

Переживают за сложившуюся ситуацию и солистки Soprano Турецкого. Группе тоже пришлось перенести некоторые выступления.

— Мы перенесли на 8 ноября наши концерты в Санкт-Петербурге и Москве, которые должны были состояться 18 и 22 марта, соответственно. Проводить концерты сейчас неуместно.

Я призываю молодежь максимально обезопасить пожилое поколение. Если вы чувствуете себя плохо, не подходите к ним! Наденьте маску, оградите их от этой опасности, у них совершенно нет иммунитета к этому заболеванию. Я, например, стараюсь помогать бабушкам и дедушкам из своего подъезда и вам того же желаю.