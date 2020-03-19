Было «на стиле», стало «на карантине»: как звезды развлекают себя в «коронавирусной» изоляции

Звезды сидят дома – на карантине. Не все. Но очень многие. Концерты отменены, гастроли перенесены на неопределенный срок… И что же они делают, поинтересовались мы.

Чем занимаются дома знаменитости – люди, не привыкшие подолгу сидеть на одном месте? Разным: кто-то пишет картины, кто-то учит английский, а кто-то занимается спортом или стильным хэнд-мейдом.

Мария Кожевникова: «Заказала в интернете беговую дорожку и книги»

« Много занимаюсь с детьми. Заказала себе в интернете беговую дорожку, чтобы заниматься спортом. Ведь спортзалы сегодня – не самые комфортные места, потому что там много людей и можно заразиться, поэтому буду заниматься спортом дома.

Еще я заказала в интернете книги, потому что вот уже лет 5 я, кроме детских книг, кажется, ничего не читала. Всю детскую программу я уже освоила, теперь хочется почитать что-то новое, интересное, или перечитать старое, любимое.»

Дарья Сагалова: «Мелкие домашние дела и общение с детьми»

« У меня накопилось много мелких домашних дел – разобрать, переложить… Есть что почитать, есть что посмотреть. И, конечно, много занимаюсь с детьми.»

Катя Лель: «Смогу читать и смотреть то, что хочется мне»

«Общаемся с домашними, занимаемся спортом дома. Продолжаем дистанционно изучать английский язык. И я теперь смогу, наконец, почитать, посмотреть и послушать то, что хочется мне. Так что карантин – это потрясающая возможность!»

Сергей Лазарев – играет с детьми

На трогательном домашнем видео Сергей Лазарев кружит своих детей на руках. Малыши счастливы: папа дома, у него есть время поиграть с ними!

На подписи в Instagram Лазарев делится своими соображениями о том, что вынужденный карантин – отличная возможность побыть с семьей, на что обычно у артистов не так уж много времени.

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Анастасия Волочкова – «Читайте книги!»

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова воспользовалась карантином для того, чтобы лишний раз прорекламировать свою книгу – «Плата за успех». Именно это издание лежит на фото рядом с Настей на диване. А рядом – накрытый обеденный стол. «Не паникуйте, читайте лучше книги!» – призывает балерина.

Светлана Лобода – слушает лекции, смотрит фильмы, тоскует по путешествиям

В Instagram Светланы Лободы – ностальгическое фото с январских каникул и признание: эти воспоминания кажутся певице сказочными, особенно – по сравнению с сегодняшними реалиями. Но ничего не поделаешь, и Лобода проводит освободившееся время с пользой: слушает лекции, смотрит кино и общается с детьми.

Ольга Бузова – «замутила» флешмоб с мытьем рук

Ольга Бузова не унывает: она весело намыливает руки под зажигательную музыку! И призывает своих подписчиков делать то же самое.

А еще певица предложила запустить флешмоб – показать, кто под какую музыку моет руки. А что – креативно, весело, а главное – с пользой для здоровья!

Яна Рудковская – мастерит маски с… камелиями

Яна Рудковская тоже занята полезной деятельностью – она создает гламурные защитные маски, украшая их белыми и черными цветками камелии. Не просто создает – а еще и дает мастер-класс по их изготовлению и обещает прислать три «фирменные» маски авторам лучших комментариев к видео.

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Алсу – собирается писать картины

В вынужденной изоляции Алсу не скучает – ей просто некогда! Певица написала, что наконец-то рассортировала детские вещи (удивляясь при этом, до чего быстро растут дети!). Вместе со своей семьей Алсу поет песни и смотрит кино. А еще она надеется осуществить свою мечту – возобновить занятия живописью и написать картину.

Дарья Клюкина – ухаживает за своей внешностью и читает книги

Актриса и модель Дарья Клюкина призналась, что наконец-то может без спешки заняться уходом за собой – сделать маски для лица, нанести мусс на волосы, принять ароматную ванну… А потом Дарья берется за сериал (смотрит сейчас «Патриот») или за книгу – она любит читать, но в обычной жизни на это редко находится время. Зато теперь будут прочитаны все книги из ее списка – «Американская трагедия» Драйзера, например. Кроме того, Дарья наготовила себе и мужу вкусных домашних котлет.

Юлианна Караулова – учит английский

Певица и телеведущая Юлианна Караулова признается, что прежде ее английский был несовершенным, зато теперь, во время вынужденного карантина, она наконец-то выбрала время его подтянуть.

Немало времени она уделяет также улучшению своей физической формы – занимается с собственным весом и с утяжелителями. Что еще? Вкусные обеды и ужины для семьи, книги, фильмы и сериалы, — все для полноценной жизни, что называется, «в удовольствие»!

Напоминаем главные правила 14-дневного карантина, установленные Роспотребнадзором:

Не выходить из дома даже для того, чтобы выбросить мусор или приобрести продукты

Карантин – это отдельная комната, индивидуальная посуда, полотенца, белье

Все необходимое покупать дистанционно или попросить помощи у волонтеров

Пользоваться защитной маской, спиртовыми салфетками

Тщательно убирать комнату, используя дезинфицирующие средства

Как можно чаще мыть руки с мылом и применением антисептиков

Мусор упаковывать в плотные двойные пакеты и выставлять за входную дверь, вынести пакеты попросить друзей или волонтеров.

А чем вы занимаетесь во время карантина?