Киркоров, Крид и другие артисты вступились за 6-летнюю блогершу Лайк Настю

Знаменитости написали открытое письмо в поддержку девочки после истории с мошенниками.

Представители отечественного шоу-бизнеса вступились за юную блогершу Анастасию Радзинскую, больше известную под псевдонимом Лайк Настя (Like Nastya).

Среди тех, кто написал открытое письмо в поддержку звезды YouTube, оказались экс-наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале Григорий Лепс, 60-летний композитор Игорь Николаев, певица Жасмин, бывший подопечный рэпера Тимати Егор Крид и поп-король сцены Филипп Киркоров. Артисты просят защитить права Анастасии Радзинской, чей творческий псевдоним «Лайк Настя» оказался предметом рейдерского захвата и инструментом шантажа.

Как стало известно, творческий псевдоним шестилетней девочки-блогера с аудиторией, превышающей сорок миллионов подписчиков в YouTube, был зарегистрирован в качестве товарного знака на имя подставного юридического лица, пишет Super.ru. Данное прошение должно поступить в распоряжение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Напомним, что будущая звезда YouTube родилась в Краснодаре. Еще два года назад вместе с семьей Анастасия Радзинская переехала в Соединенные Штаты. Теперь она живет во Флориде.