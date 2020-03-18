Историк моды: «Little Big в новом клипе можно сравнить с «Самоцветами»

Группа из Санкт-Петербурга использует моду 1970-х, потому что это смешно. Но ведь и стильно!

Новый клип российской рэйв-панк группы Little Big, выпущенный как презентация коллектива перед финалом «Евровидения», продолжает удерживать лидерство по популярности среди всех будущих участников.

Фанатам нравится и сама песня Uno, и костюмы участников коллектива, и, конечно же, зажигательные танцы в исполнении актера Дмитрия Красилова — его называют «изюминкой» номера и просят Little Big непременно взять талантливого «пухляша» с собой в Роттердам.

Посмотрев клип, даже многие звезды отечественного шоу-бизнеса не стали скрывать своего восторга. К примеру, продюсер, композитор и автор песен Максим Фадеев заявил в интервью Teleprogramma.pro, что Little Big — одна из самых стильных групп, и ей вполне по силам «взорвать все стандарты».

Кстати, именно на тему необычного стиля питерских ребят сейчас идет больше всего разговоров. Прокомментировать внешний вид участников группы специально для нашего портала любезно согласилась историк моды, создатель и руководитель театра исторического костюма «Ретрообраз» Ася Аладжалова*.

Мода 50-летней давности

По словам нашего собеседника, в клипе на песню Uno не только внешний вид артистов, но и общая эстетика картинки дает нам отсылку к поп-культуре 1970-х годов.

«Мы видим, что они в очень ярких, блестящих костюмах, и стоят у микрофонов – это как раз оттуда. Если мы посмотрим на клипы 1990-х, то увидим, что там артисты очень много перемещаются по сцене, у них очень сложные танцы. Именно так было у «Блестящих», у «Иванушек International». А здесь не только одежда и макияж, но сама эта статуарность – пританцовывание на месте, относит нас к эстетике середины 1970-х».

Наряды участников группы пришли из того же времени, отметила Ася.

«На Софье Таюрской мы видим блестящий комбинезон с очень сильным клешем внизу. Это было очень модно в конце 1970-х, в эпоху диско. Кроме этого клеша все остальное у нее очень обтянуто. Плюс блестки, плюс распущенные волосы, очень аккуратно уложенные, начесанные сверху и с небольшой ленточкой, что тоже пользовалось популярностью в те годы».

Ретро-одежда и современный макияж

Единственное, что выбивается из общей картины — это мейкап девушек. Глаза и губы Софьи Таюрской и девушки на подпевке выглядят так, как полвека назад выглядеть не могли.

«Макияж здесь явно современный. Если бы делали полную стилизацию под ретро, наверное, сделали бы такие округлые глазки с большими ресницами, но здесь этого нет. Издалека похожим кажется и мейкап второй девушки, которая стоит сзади. И костюм у нее очень похож на костюм Софьи, но ее мало показывают. Примечательно, что такая расстановка артистов на заднем плане тоже дополняет общую картину».

Историк моды похвалила усы лидера группы Little Big Ильи Прусикина, тоже вполне себе ретро, и обратила внимание на еще одного яркого участника — высокого блондина с черными губами Антона Лиссова.

«Этот мальчик – очень интересный типаж. Он как будто строит из себя дурачка, и это, мне кажется, пришло из КВН, где в каждой команде есть своего рода недотепа. Little Big использовали этот метод и весьма удачно».

Брюки-клеш: от родео до «Евровидения»

Одной из самых главных «фишек» Little Big в их новом клипе стали брюки-клеш. Мы решили спросить Асю, откуда же пошла мода на этот предмет гардероба,

«Вспоминая историю возникновения моды на клеш, мы возвращаемся в 1968-1969 годы. Она пошла от широких кожаных штанов ковбоев, которым было удобно, чтобы штаны были хорошо посажены на бедрах, а внизу были свободны, чтобы было удобно много времени проводить в седле. Эта мода вместе с эстетикой хиппи и этническими мотивами пришла к нам в 1970-х и задержалась на какое-то время. А дальше, когда уличная мода хиппи начала приобретать гламурный оттенок, подниматься выше к истеблишменту, к дизайнерам, которые творили моду, тогда как раз стали появляться яркие цвета и клеш из простой одежды ковбоя, через уличную моду, перешел на подиумы. Какое-то время блестящие клеши носили даже артисты, к примеру, группа «АББА». Если же говорить о советской культуре, о том, что артисты так ярко одеты и стоят у микрофонов (не считая танцующего «пухляша»), то их можно сравнить с кем угодно, с теми же «Самоцветами», стоявшими строго у микрофонов. Мы имеем переработанную стилистику 1970-х годов. То, что мы видим расклешенные брюки у мальчиков на сцене, вместе с полупрозрачными рубашками, то это еще сильнее, чем у девочек, ассоциируется с модой именно тех лет».

Little Big выбрали ретро, потому что это смешно

Говорят, что мода циклична. Так может быть сейчас ретро-одежда того стиля, что выбрали для себя Little Big, готова начать следующий цикл? Ася с этим не согласна.

«Клеш в женской моде возвращается время от времени: в конце 1990-х, в середине «нулевых», и даже в последние годы можно иногда встретить клеш в масс-маркете. Но в мужской моде клеш не появлялся с 1970-х. Я не исключаю, что мужчины вновь начнут носить какие-то штаны, плотно сидящие на бедрах и далее равномерно расширяющиеся. Но чтобы вернулась мода на брюки в обтяг до колена, а ниже клеш, как в клипе у Little Big – я в это не верю. Есть общие тенденции к более свободной, более «расслабленной» моде – к закатанным рукавам, оверсайзу. Поэтому вряд ли настолько обтянутые вещи могут вернуться в моду, особенно в мужскую. Мне это кажется нелогичным».

Модный эксперт напомнила, что тема ретро сейчас очень популярна в музыке и в кино. А потому группа Little Big просто присоединилась к этому тренду.

«Конечно, сейчас винтаж начинает пользоваться большой популярностью. На стилистику клипа, я думаю, как раз повлияла появившаяся мода на ретро, а не наоборот. Потому что ретро – это забавно», — считает историк моды.

А когда вы в последний раз носили клеши и нравится ли вам стиль группы Little Big?

* Ася Аладжалова — историк моды, коллекционер винтажной одежды и аксессуаров, создатель и руководитель театра исторического костюма «Ретрообраз», автор блога «Мода в книгах». Закончила филологический факультет МГУ.