«Лечу в Минск»: Пегова появилась на борту самолета в очках, но без маски

На личной страничке микроблога 41-летняя Ирина Пегова поделилась с верными почитателями отчетным снимком, запечатлев себя на борту самолета. В кадре экс-супруга Дмитрия Орлова позировала в очках с круглой оправой, но без защитной маски.

К слову, во время перелета и всего пребывания во Франции 45-летняя Яна Рудковская не снимала японскую маску с клапаном. И несмотря на это, по возвращению домой, она добровольно села на двухнедельный карантин, сообщив о самоизоляции. С маской путешествует и актриса из фильма Клима Шипенко «Холоп» — Мария Миронова.

Однако в отличие от супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко она отдала предпочтение простой медицинской одноразовой маске. Однако Ирина Пегова от этого аксессуара, судя по фото, решила отказаться.

«Полетела! Прическа называется «я упала с сеновала, тормозила головой» или «поцелуй меня с разбегу, я за деревом стою», или «остатки роскоши былой». Лечу на съемки в Минск на продолжение, и слышу по радио о закрытии границы с Белоруссией?! Не знаю, что дальше будет! Но лечу», — пояснила актриса, не став вдаваться в подробности.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, пребывающая на карантине Яна Рудковская выходила на связь с поклонниками. Так, бизнесвумен уточнила, что она соблюдает все правила личной гигиены: часто моет руки, ест из индивидуальной посуды, проветривает комнаты. И трижды в день меряет температуру.