«Страшно, но и плюсы есть!»: звезды отменяют концерты и туры из-за коронавируса

С каждым днем расширяется список стран, где выявляются новые случаи заболевания. Количество зараженных по всему миру идет на десятки тысяч, власти стран принимают меры по предотвращению распространения болезни.

Конечно, эпидемия не могла не коснуться знаменитостей. Звезды отменяют, концерты, туры и стараются закрыться дома, дабе поберечь свое здоровье.

Сергей Жуков: «Под угрозой наш стадионный тур»

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков согласен с тем, что в нашей стране приняты меры по предотвращению болезни. В московских аэропортах, по его словам, действительно дежурят врачи и проверяют прилетающих.

— Важно контролировать, чтобы болезнь не завезли к нам извне. Теперь все, кто прилетает из Италии, Испании, Франции, Германии, Южной Кореи и других стран, где уже вовсю бушует вирус, должны соблюдать двухнедельный домашний карантин. Наши дети, кстати, прилетев из Таиланда, просидели 14 дней дома и не ходили в школу. И, я считаю, это правильным. Рисковать ни к чему. В других странах счет заболевших идет на тысячи, а у нас – в сотни раз меньше.

При этом Жуков отмечает, что ситуация с коронавирусом может отразиться на его гастрольном графике.

— Под угрозой наш стадионный тур. На данный момент в Москве, Питере, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде концерты «Руки Вверх!» запланированы на новейших стадионах, которые были построены специально к Чемпионату Мира по футболу.

В Москве шоу должно пройти на Большой Спортивной Арене «Лужников» 1 августа. Это главный стадион страны! Но ввиду ограничений в количестве человек на массовых мероприятиях есть большой риск отмены всех концертов.

Под вопросом и гастрольный тур по Америке, который запланирован на май. Уже известно на 99%, что концерты в Майами, Атланте, Лос-Анджелесе, Торонто, Нью-Йорке и Хьюстоне будут отменены. Ведь уже сейчас Америка закрыла въезд в страну.

Тутта Ларсен: «Сорвалась поездка во французские Альпы и в Скандинавию»

— У нас с детьми отменилась семейная поездка во французские Альпы и в Скандинавию, — рассказывает Teleprogramma.pro телеведущая Тутта Ларсен. — У меня срывается работа: отменяются командировки, мероприятия и проекты, в которых я должна была принимать участие. Страшно, но я во всем стараюсь искать плюсы, даже в этой сложившейся ситуации. Как минимум, мы сэкономили деньги на поездках и теперь можем провести больше времени, отдыхая с семьей дома вместе. У меня выстроились правильные и важные, как мне кажется, приоритеты. Я начала думать о своем здоровье и здоровье близких, меньше сижу в социальных сетях, перестала ныть и больше благодарю Бога за все то, что у нас есть.

Татьяна Волосажар: «В США чихнуть боишься»

Фигуристка Татьяна Волосажар тоже обеспокоена сложившейся ситуацией. Спортсменка сейчас находится в Соединенных Штатах.

— Мы сейчас в США, тут уже нигде не купить антисептиков, люди запасаются продуктами, предметами гигиены, все на нервах. Даже чихнуть нельзя – все начнут на тебя смотреть с большим подозрением. Я привыкла позитивно смотреть на мир, но сложно не замечать окружающей паники.

Концерт Полины Гагариной отменили в Москве

Кстати, певица Полина Гагарина отменила свой концерт в московском «Руки Вверх! Бар» Сергея Жукова. Мероприятие должно было состояться в ближайшую пятницу.

Новая дата концерта пока остается открытой, организаторы мероприятия озвучат ее в ближайшее время.

Напомним, 11 марта, ВОЗ признала вспышку нового вируса пандемией. Центром коронавируса стала Европа. Общее число заболевших во всем мире превысило 150 тысяч человек.

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