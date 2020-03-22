Жажда скорости: на каких мотоциклах передвигаются знаменитости 

С приходом весны пришло время пересаживаться на облегченные виды транспорта. «Телепрограмма» представляет заядлых байкеров Голливуда. И одну московскую мотороллершу.

Самый добрый американский актер Киану Ривз собрал огромную коллекцию мотоциклов. Один из них — KRGT-1 производства Arch Motorcycle Company — собирали несколько лет из трех разных байков.

Стоит как минимум $78 тысяч. Возможно, именно на нем Ривз приезжает на съемки продолжения «Матрицы».

Райан Рейнольдс (справа) фанатеет от байков настолько, что нашел человека, который вручную модернизировал (кастомизировал) мотоцикл Triumph Thruxton 2014 года по спецзаказу.

Мототехник Дастин Котт сделал из исходника эксклюзивный байк Custom 1964 Triumph 650, похожий на маленький вертолет. В ручной сборке такая машина может стоить одну-две сотни тысячи долларов.

Орландо Блум, оказывается, не против полихачить. Актер гоняет на прокачанном BMW S1000R работы бывшего гонщика Михаэля Вулавея.

Цена базовой модели такого мотоцикла — от $15 тысяч.

Джордж Клуни даже в шлеме и темных очках легко узнается за рулем солидного Harley Davidson модели Heritage. Правда, после опасного ДТП в Италии жена Амаль выставила мотоцикл на продажу на аукцион. Стартовая стоимость — $26 тысяч.

Наши женщины не хуже голливудских мачо! Хрупкая и спортивная Тина Канделаки не боится перемещаться в потоке машин на красном мотороллере легендарной марки Vespa. Такая модель стоит порядка 900 тысяч рублей.