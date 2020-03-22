«Я с ней в одной гримерке не сяду!»: как актрисы ругаются в хлам на съемочной площадке 

Мир кино — мир обмана. Изобретать вселенную внутри кадра без хитрых уловок и оптических иллюзий нельзя. Так и с отношениями. Харизматичные актрисы, сталкиваясь на съемках, высекают искру и начинают ненавидеть друг друга. Но виду не подают. Профессионалки же! «Телепрограмма» вспоминает самые яркие случаи замаскированных раздоров.

Валентина Рубцова и Мария Кожевникова (« Универ »)

Кто не помнит тихую отличницу Таню и разбитную блондинку Аллу из «Универа» (ТНТ)? В 2008 году эти героини ворвались на экраны и сразу запомнились молодой аудитории.

Проект прожил пять сезонов, после чего расщепился на множество ответвлений. Валентина Рубцова (Таня) стала примерной мамой и переехала в Сочи, Мария Кожевникова (Алла «Пипец») стала депутатом. И только спустя 11 лет после выхода сериала мы узнали, что на площадке девушки, игравшие соседок по общаге, не разговаривали.

— Мы снимали на заводе «ЗИЛ» в холодильном цеху, — вспомнила вдруг в интервью Рубцова. — Это был ужас и ад. Над нами клочьями висела стекловата, а однажды пошел ливень, все прорвало, на операторов хлынуло с потолка. Мы босиком убегали из павильона, спасали камеры. Атмосфера была ужасная. Там у нас с Машей и произошла неприятная ситуация. Я помню, что было очень обидно. Она то ли что-то сказала, то ли сделала… С Машей не разговаривала год. Мы просто здоровались, садились гримироваться, у Маши начиналась какая-то своя история, у меня — своя. Я надевала наушники — и все.

Кожевникова тоже не уточняет причины конфликта, но и не скрывает, что ангелом никогда не была.

— Со мной оказалось тяжело работать, многим я была неудобна, — говорила потом Мария.

Шеннен Доэрти и Алиса Милано («Зачарованные»)

Коллеги уверяют, что Доэрти всегда была непростой. После ухода из «Беверли Хиллз, 90210» актрису пригласили в сериал «Зачарованные», где Шеннен серьезно повздорила с Алисией Милано. А вообще-то они играли двух сестер-ведьм — Прю и Фиби Холливелл. Причина, как и в истории с актрисами «Универа», не озвучивается.

Но во время съемок третьего сезона Милано поставила продюсера Аарона Спелинга перед выбором: либо она, либо Доэрти. Выбор пал на сестру Фиби, после чего Шеннен сама придумала причину смерти для своей Прю и покинула сериал.

Марсия Кросс и Тери Хэтчер («Отчаянные домохозяйки»)

Продюсер «Отчаянных домохозяек» Марк Черри не зря говорил: «Тери Хэтчер — самая злобная женщина на свете». Актриса, сыгравшая целомудренную простушку Сьюзан, умудрилась переругаться со всеми напарницами! Причина — как обычно, деньги.

Тери узнала, сколько получают коллеги, и начала качать права: почему я получаю меньше, чем Марсия Кросс (играла как раз подругу Сьюзан — Бри Ван де Камп). Затем во время фотосессии «домохозяек» для журнала Хэтчер поставили не в центр композиции, что привело актрису в ужас — и она молча покинула студию.

Правда, за ней никто не побежал. Сняли и так. Отношения Хэтчер и Кросс до сих пор под запретом для журналистов.

Линдсей Лохан и Америка Феррера («Дурнушка»)

Линдсей Лохан пришла в сериал «Дурнушка» звездой. В эпизоды. И главной актрисе проекта Америке Феррере это понравиться не могло. Она сочла поведение Лохан скандальным и высокомерным: мол, приходила на съемочную площадку с толпой челяди, оставляла в гримерке после себя бардак и колотила понты.

Феррера чуть ли не ультиматум выставила продюсерам. И в конце концов роль Лохан укоротили — она снялась только в четырех сериях «Дурнушки», хотя договаривалась на шесть.

Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл («Секс в большом городе»)

Глядя на закадычных подружек Кэрри и Саманту, поневоле думаешь: женская дружба и правда существует! Жаль, что это иллюзия.

Ведь после второго сезона актрисы разругались в пух и прах. Паркер затребовала увеличения своего гонорара до $3,2 млн (42,5 млн руб.) за серию. И это в 2000 году!

Кэтролл потребовала равных условий для всех. Сару Джессику продюсеры послушали, а Ким — нет. Цифры не называются, но после этой разборки Кэтролл отказалась работать с Паркер.

Четыре года продюсеры уговаривали актрису вернуться, и полнометражная лента «Секс в большом городе» вышла в 2008-м вместо 2004 года.