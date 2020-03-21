Тимур Еремеев: закулисная жизнь новой звезды шоу «На самом деле»

Статный высокий брюнет так быстро освоился в студии, что эфиры с ним пишут в обычном рабочем темпе без скидок на новичка. Можно по-разному относиться к личной истории Еремеева, но результат налицо — актер гармонично и профессионально вписался в слаженную работу экспертов и героев «На самом деле». А журнал «Телепрограмма» рассказывает, как устроена личная жизнь новой звезды прайм-тайма.

Работа на разрыв

36-летний Тимур Еремеев теперь каждый будний вечер на Первом. Эфиры на всю неделю по традиции записываются за два съемочных дня. Так было и с прежним ведущим проекта «На самом деле» Дмитрием Шепелевым.

В шоу «На самом деле» — второй ведущий за три года существования программы, и вновь со скандальной репутацией. Точнее, со скандально-положительной. Дмитрий Шепелев, напомним, был втянут в разборки с пропавшими деньгами благотворительного фонда, которые собрали на лечение его гражданской жены. Суд расставил все точки в этом скандале — Шепелев оказался ни при чем.

А Тимур Еремеев стал любимчиком публики после серии программ «Пусть говорят». Два с половиной года назад Тимур в интервью рассказал, что он внебрачный сын народного артиста Спартака Мишулина. Эфиров было много, в итоге ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов огласил результаты ДНК-экспертизы: «Вероятность того, что Тимур Еремеев является сыном Спартака Мишулина, равняется 99,99%».

Законная дочь Спартака Мишулина Карина поначалу вроде бы приняла брата, но потому передумала и отказалась признать результаты экспертизы, которую выполнил ученый с мировым именем — профессор Павел Иванов из Российского центра судебно-медицинской экспертизы.

А ведь в начале разборок Карина ставила условие: она согласна на экспертизу, только если ее выполнит этот специалист. Женщина через суд запретила Тимуру называть себя «сыном Спартака Мишулина». Это стало возможным, так как исследование ДНК проводилась не по решению суда и законной силы не имеет. Тимур не стал продолжать тяжбу: для себя он все выяснил, а на звездную фамилию и тем более наследство не претендует.

После окончания Театрального института имени Щукина Еремеева без какой-либо протекции приняли в Театр Российской армии, где он играет до сих пор — в конце марта у него очередная премьера. В апреле у Еремеева больше 15 спектаклей в Москве плюс гастроли с антрепризой в регионах. В театре после выхода очередного интервью Карины Мишулиной с резкими высказываниями в адрес актера ему могут посочувствовать, но чаще всего на это уже не обращают внимания. А вот зрители в зале порой шепчутся: «Тот самый Еремеев». Конечно, после 20 эфиров «Пусть говорят» о нем узнала вся страна, поэтому-то билеты на антрепризные спектакли с его участием нарасхват. Теперь Еремееву даже приходится отказываться от каких-то предложений по работе из-за большой занятости. Вдобавок Еремеев запустил свое шоу на YouTube «Давай по-быстрому», где интервьюирует звезд.

Заработки артиста основательно подросли: только за программу на Первом он будет получать около 2 млн рублей в месяц, а ведь неплохие деньги приносит еще и антреприза. После того как артист стал ведущим рейтингового телепроекта, его узнаваемость резко увеличится, а значит, впереди новые роли, а в перспективе и рекламные контракты.

Надежный тыл

Семь лет назад Тимур Еремеев женился. До рождения дочери супруга артиста Ольга занималась рекламой. Сейчас она сидит с ребенком — их дочке Нике 4 года, но собирается возвращаться на работу. Друзья и близкие называют Тимура примерным семьянином — с жены пылинки сдувает, дочку обожает.

Когда грянул скандал, Еремеев больше всего переживал за жену. Ольга в свою очередь нервничала из-за Тимура: «Жили бы спокойно, как раньше». Однако Еремеев ни о чем не жалеет. Мама артиста тоже всегда поддерживает сына — она работала инженером, а теперь пенсионерка и заботливая бабушка. После того как Еремеев объявил себя внебрачным сыном Спартака Мишулина, его жизнь серьезно изменилась. Карьера пошла в гору.