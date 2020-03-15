«Люблю и помню»: Лазарев почтил память покойного брата в день его рождения

На личной страничке в Instagram Сергей Лазарев опубликовал совместное фото с ныне покойным братом Павлом. Поп-исполнитель почтил память близкого ему человека в день его рождения. Ранее о трагической гибели старшего сына Валентины Викторовной певец рассказал в интервью Лере Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион». Ни сам артист, ни его мама до сих пор так и не могут смириться со случившимся.

Говоря о брате, Сергей не смог сдержать слез. Павел умер в 2015 году от внутреннего кровоизлияния после ДТП. У 36-летнего певца есть племянница Алина. Девочка много времени проводит с бабушкой со стороны отца. Артист не стал скрывать, что раньше его брат принимал запрещенные препараты. Но после того, как он отбыл тюремный срок, молодой человек сумел встать на путь исправления. Павел нашел работу, в его жизни появился новый смысл. Тогда никто не ожидал, что вскоре он уйдет из жизни.

«Павлушка! Братишка! Сегодня было бы 42!! Люблю и помню! Берегите близких», — отметил Сергей.

Примечательно, что певец закрыл от поклонников возможность оставлять комментарии под этим постом. Лазарев считает, что частные аспекты личной жизни должны не должны становиться достоянием общественности. У Сергея подрастает двое детей. Наследников поп-исполнителю выносили разные суррогатные матери, однако у малышей одна биологическая мама на двоих. Пятилетний Никита сам выбрал для сестренки имя из тех вариантов, которые ему предложил звездный папа. К слову, о появлении Анечки первым узнал Влад Топалов, который воспитывает годовалого сына Майкла.