«Аллочка, очень хороша»: сестра Крутого танцевала с Цискаридзе на вечеринке

На празднике также были замечены Николай Басков и Александр Ревва.

Сестра композитора Игоря Крутого отметила день рождения в кругу семьи и близких друзей. По этому случаю виновница торжества устроила вечеринку в одном из столичных банкетных залов. Перед именитыми гостями Алла появилась в дизайнерском бальном платье с пышной юбкой. Вечерний наряд именинницы украшали переливающиеся стразы. Примечательно, что Крутая отдала предпочтение фиолетовому оттенку, выбрав платье с открытыми плечами. Таким образом, сестра композитора подчеркнула линию декольте, сделав акцент на талии. Ко всему прочему, именинница поблагодарила звездного визажиста Ларису Хатмуллину за праздничный макияж.

«Мой праздник! Спасибо за образ!! Лучшая!» — отметила сестра Игоря Крутого.

Благодаря выбранному наряду виновница торжества удостоилась комплимента от Леры Кудрявцевой, Натальи Королёвой и супруги Эммануила Виторгана — Ирины Млодик.

«Моя красавица», — отметила возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова. «Куколка!!» — вторит телеведущей супруга Сергея Глушко. «Аллочка, очень хороша!!!» — добавила мачеха Максима Виторгана.

Примечательно, что на вечере появился и Николай Цискаридзе. Бывший солист балета Большого театра пригласил именинницу на медленный танец. Позже на личной страничке в Instagram Алла опубликовала свежие кадры с праздника, поделившись видеороликом, на котором она запечатлена танцующей в компании с прославленным артистом под песню из репертуара «Золотого голоса России» Николая Баскова. К слову, на вечеринке также были замечены Татьяна Навка, певица Жасмин, Димаш, Александр Ревва и многие другие.