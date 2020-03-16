«За плохими временами обязательно придут хорошие!»: как звезды переживают сложившийся кризис

Обвал рубля, о котором стало известно 9 марта, ударил, разумеется, по всем. На фоне медленно, но упорно расползающегося по миру коронавируса это известие многих вогнало чуть ли не в панику.

Наша страна переживает сейчас немало обвалов и прочих неприятностей. Мы решили собрать мнения знаменитостей, которые с честью выдерживают испытания, не потеряв ни своей популярности, ни доброго имени.

Что они посоветуют молодым артистам, чтобы продержаться, преодолеть полосу неудач и остаться на плаву?

Валерий Сюткин: «Продолжаем работать!»

— Мой совет относится ко всем профессиям. Надо сосредоточиться на своем деле, — уверенно ответил Валерий Сюткин. — Если его бросить и начать заниматься другим делом – кто-то начнет делать ваше. Особенно в кризис. Поэтому – продолжаем работать. То, что мы не можем изменить, — не принимать близко к сердцу. Я свое дело делал всегда. Я его делал за 5 рублей 50 копеек, за еду… Сложные времена заканчиваются, а я по-прежнему в профессии.

С поездками, к сожалению, сейчас сложнее, нам пришлось отменить два тура, по причине распространения коронавируса: собирать большие залы сейчас не очень логично. Мы воспринимаем это без стонов и капризов. Просто не нужно паниковать.

— Как молодым артистам пережить «черную полосу» с наименьшими потерями? Тем, у кого нет такого известного имени, как у вас?

— Продолжать работать над именем! Создавать новые песни, много репетировать. И работать там, куда зовут. Куда-то ехать в такой ситуации сложнее, поэтому москвичам лучше работать в Москве, петербуржцам – в Санкт-Петербурге, сибирякам – в Сибири. Ведь ограничение поездок, что ни говорите, продиктовано логикой. Продолжайте работать! Это все, что нужно.

Марина Хлебникова: «За плохими временами обязательно придут хорошие!»

— Я вам отвечу словами моей мамы: в любом кризисе каждому человеку надо знать, что потом будет лучше, за плохим всегда идет хорошее. Мы и в самом деле пережили и дефолты, и кризисы… Могу сказать, что, стоит отъехать от Москвы на 200-300 километров – и сразу видишь, насколько трудно живут люди.

Но самое важное – сказать людям: за плохими временами обязательно придут хорошие!

С артистами вообще сложная ситуация. Раньше нас было меньше, мы имели возможность пробиться за счет собственного таланта и оригинальных мелодий. Сейчас артистов больше. Но ничего страшного не произойдет. Работа всегда будет.

Я со многими артистами общаюсь. Все работают. Кто-то – за безумные гонорары, кто-то – за очень средние суммы, кто-то концы с концами сводит, но работа есть у всех. Музыканты не останутся без работы – они нужны людям, ведь человеку свойственно даже в тяжелые минуты радоваться и улыбаться.

Алена Апина: «Нужно жить дальше»

— Как артистам выживать в сложных экономических условиях? Да так же, как и всем остальным людям. Нет у меня никаких особых советов. Нужно просто жить дальше.

Ирина Салтыкова: «Работать надо, вот и все»

— Я не эксперт, чтобы советовать что-то конкретное… В меру своего ума и способностей, думаю, каждый выживает и преодолевает эти нелегкие времена. Это все очень индивидуально – либо дано человеку, либо не дано. Кризисы будут происходить в жизни всегда, в любом случае. И надо уметь их переживать. От кризиса не убежать никому! Как я сама преодолеваю кризисы? Работать надо, вот и все. Трудиться.

Что ж, советы звезд сегодня, как никогда, актуальны. Работать и надеяться, что за темной полосой непременно придет светлая, — такой настрой годится не только для артистов, он полезен нам всем!