«Пошла рожать, надев на себя все украшения»: воспоминания звезд о Юлии Началовой

16 марта – скорбная дата: год назад не стало Юлии Началовой. Молодая, красивая, талантливая и очень обаятельная певица ушла неожиданно и быстро, что стало шоком для всех, кто ее знал.

Сегодня мы публикуем воспоминания о Юле ее друзей.

Анна Исаева, пиар-директор Юлии Началовой: «Она могла отдать последнее»

— Когда-то, в 90-х годах, я начинала свой путь в шоу-бизнесе пиарщиком Олега Газманова. И мы в те годы часто встречались с Юлей на одних и тех же концертных площадках — за кулисами Кремлевского дворца съездов, концертного зала «Россия», на фестивале «Славянский базар»… Тогда артисты как-то больше общались между собой за кулисами. Пили кофе вместе… Там мы и познакомились.

Я хорошо помню свои первые фотографии с Юлей, где в кадре – она, Ланской (Дмитрий Ланской, музыкант, первый муж Юлии Началовой, — прим. ред.) и я. Они там совсем юные, я чуть постарше.

Юля и ее отец потом мне говорили: мол, мы смотрели со стороны и по-хорошему завидовали Газманову, хотелось, чтобы такой пиарщик был и у нас. Хорошо помню «Славянский базар» — там на втором этаже, за сценой, есть такое кафе, и мы там как-то встретились с Юлей. Смотрю – она ест салат и запивает водой. Я спрашиваю – почему ты так странно питаешься? Она в то время тотально худела, очень хотела быть худой. У нее начинали портиться отношения с Ланским… Очень ярко помню тот момент.

А потом Юля и ее отец пригласили меня быть пиарщиком ее второй свадьбы – с Евгением Алдониным. Подготовка шла два месяца – апрель и май 2006 года, а свадьба состоялась 1 июня. Вот после этой свадьбы, после нашего сотрудничества, я и осталась с Юлей. Закрепилась, так сказать.

— Какое ваше самое яркое воспоминание о Юле?

— У меня много таких воспоминаний… Я ее видела в быту, в семейной жизни. Мы одновременно рожали детей. Мне кажется, я знаю о Юле все! Какие-то влюбленности, личные переживания, — все это мы прошли вместе.

Помню, как Юля была беременна Верой. Мы много с ней работали в тот период, помню, как Юля, уже с большим животом, стояла на сцене, как участвовала в автограф-сессии… Мы с ней тогда общались с одной женщиной – редактором с телевидения. Юля призналась, что ей сложно осознать – как это в ней развивается новая жизнь. И эта женщина ей сказала: а ты представь, что ты – аквариум, а внутри тебя плавает красивая золотая рыбка, и ты должна очень бережно двигаться.

Еще помню, как Юля позвонила мне и сказала: «Госпожа Исаева, госпожа Началова-Алдонина имеет честь пригласить вас на матч сборной России на Черкизовский стадион». Именно на том матче Евгений Алдонин был впервые представлен как капитан сборной России. И мы с Юлей болели за наших…

больше по теме Юлия Началова незадолго до смерти помогла годовалому ребенку Исполнительница выделила малышу свои средства на лечение, хотя сама в то время не очень хорошо зарабатывала.

«Собралась рожать, надев на себя все украшения, — чтобы дочка увидела ее красивой»

— А еще я очень люблю такую историю. В 2006 году Юля пошла рожать Веру. Ей делали кесарево сечение, можно было выбрать из нескольких дат, и Юля выбрала 1 декабря. Так вот, Юля, уже находясь в роддоме, умудрилась нацепить на себя все украшения, какие у нее были, — несколько колец, огромные, как люстры, серьги, большое колье с камнями… Я ей говорю – Юля, наверное, нельзя рожать с таким количеством украшений! Тебе врачи не разрешат. А она ответила: хочу, чтобы Верочка сразу после рождения увидела свою маму очень красивой. И врачи разрешили ей оставить сережки – остальное, конечно, пришлось снять.

А вообще всякое было, пережили мы и тяжелые времена. Не было возможности попасть на радио с песнями, не брали в эфир, очень хотелось спеть на «Огоньке» — не брали… Мы все это переживали вместе, совещания проводили всегда в Юлином доме – он и для меня был, как родной дом.

«В вокальных конкурсах Юля побеждала Кристину Агилеру»

— Все Юлины врожденные вокальные данные развивались под руководством ее отца, Виктора Васильевича. Он был ее единственным педагогом. Все его ученики всегда пользовались большим успехом на международном уровне. Они много раз побеждали в международных конкурсах, в том числе – в Америке.

А манера петь, которую он вложил в Юлю, — это абсолютно американская джазовая манера. Юлина техника пения была на высочайшем уровне. Еще девочкой она побеждала в вокальных конкурсах, в которых участвовала Кристина Агилера, а это было непросто, потому что у Агилеры тоже серьезные данные.

«Ее последняя песня называется «Останься»…»



И в последние месяцы, хотя Юля уже плохо себя чувствовала, мы с ней записывали песни, которые должны были стать новой волной в ее творчестве.

А было так: Юля зашла на студию и просто спела три песни. Чтобы попробовать тональность, почувствовать. Обычно музыканты тратят на запись одной песни несколько часов. Повторяют много раз. Юля зашла и спела… Напела, бегом, на ходу. Уже потом, после ее смерти, мы на студии нашли один из этих пробных треков и сделали из него полноценную работу. То есть профессионализм Юли был самого высокого уровня. Думаю, что скоро мы выпустим эту песню, в ближайшие месяцы. Песня называется «Останься»…

— Какими эпитетами вы можете описать Юлю?

— Смешная… Юля была прекрасным рассказчиком, умела очень смешно, с самоиронией рассказывать случаи из жизни.

Добрая – не просто добрая, она могла последнее отдать. Невероятная мама – она очень, очень любила Веру. Очень уважительная по отношению к родителям. А еще Юля очень хорошо умела дружить. Причем большинство друзей появилось уже во взрослой жизни. В детстве у нее с дружбой было сложно – в школе были не самые хорошие отношения с одноклассниками и с учителями, все понимали, что эта девочка живет другой жизнью, она часто уезжала на гастроли, и многие учителя сознательно занижали ей оценки. Переезды, разные школы… Хотя со своей первой учительницей Юля дружила всю свою жизнь.

Алена Кравец, певица, актриса, продюсер и модель: «Таких людей, как Юля, в нашем шоу-бизнесе больше нет»

— Мы с Юлей познакомились на совместном концерте памяти Владимира Мигули. Завязалась дружба, мы потом поддерживали теплые отношения. Юля была очень светлым и добрым человеком. У меня был свой продюсерский центр с огромной репетиционной базой, там многие звезды записывались, и Юлечка тоже. И на разных мероприятиях мы с ней часто пересекались. Не могу сказать, что мы с ней были близкими подругами, но очень хорошо друг к другу относились.

Я уже давно в шоу-бизнесе и могу сказать, что таких, как Юля, светлых и добрых людей в этой сфере больше нет. Здесь постоянно жесткая конкуренция, двуличность, подсиживание… В Юлечке ничего такого просто не было. Кстати, в этом плане они были очень похожи с Жанной Фриске. Не было в них ни зависти, ни подлости, всегда готовы были поддержать и словом, и делом.

— Опишите Юлю несколькими словами – какие первыми придут в голову.

— Ангельская. Светлая. Добрая. Нежная.

Эвелина Бледанс, актриса, певица, телеведущая: «С Юлей у меня ассоциируется ее песня «Герой не моего романа»

— Познакомились мы с Юлей очень давно. Я недавно перебирала свои старые диски, когда-то я вела такую программу – «На бульваре с Эвелиной Бледанс», это было лет 20 назад. На эту программу приходила совсем еще молоденькая Юля.

А потом мы встретились с ней уже лет через 15, на проекте «Один в один». Это удивительно – Юля начала выступать совсем еще ребенком, и за все годы она совсем не изменилась, шоу-бизнес ее не испортил, популярность тоже. Она всегда была хорошим, добрым человеком, до самого конца.

— Когда вы слышите – «Юлия Началова», какое воспоминание вспыхивает первым?

— Я сразу вижу ее улыбающиеся глаза. У Юли была восхитительная, совершенно потрясающая улыбка, у нее улыбались не только губы, но и глаза – совершенно волшебные, ярко-голубые, искренние… И еще вспоминаю песню Юли «Герой не моего романа». Я когда-то плотно занималась караоке, и эта песня была моей настоящей «коронкой». Я с нее начинала вечер, знала, что она у меня получается и нравится зрителям. И до сих пор она ассоциируется у меня с Юлечкой.

— Охарактеризуйте Юлю тремя словами.

— Светлая, добрая, очень талантливая.

Прохор Шаляпин, певец: «До романтических отношений у нас с Юлей не дошло»

— Юлечку я знал с «Утренней звезды», я тоже принимал участие в этом конкурсе – еще в прошлом веке, в 1999 году. Вот с тех пор мы и пересекались, у меня даже есть детская фотография с ней. А сдружились мы с ней за 3 года до ее ухода. Мы тогда встретились на съемках программы «Сегодня вечером», посвященной «Утренней звезде», Андрей Малахов ее вел. И с тех пор как-то подружились. Вместе ходили в театры, переписывались, много общались, много смеялись… Что я могу сказать – светлый, теплый человек была Юля, ее все любили.

— Юля как-то пошутила в интервью о том, что беременна от вас. Понятно, что это была шутка, но не было ли в ней доли правды?

— До романтических отношений у нас с Юлей не дошло, я не буду ничего придумывать на эту тему, не буду лукавить. Мы просто дружили. А пошутила она про меня потому, что ей очень нравилась моя эпопея с Копенкиной, с Калашниковой. Юля на все это смотрела, смеялась и получала искреннее удовольствие, относилась к этой части моей жизни, как к творческому проекту, все понимала. Русская Мэрайя Кэри! Женственная, утонченная…

Но я всегда понимал, что она одинокий человек. И Юля всегда очень переживала за свое творчество. А ее творчество было слишком высокого уровня для русского шоу-бизнеса. Если бы Юля родилась в Америке – она бы стала там певицей уровня Мэрайи Кэри. А в России она была не настолько востребована, как могла бы благодаря своему таланту.

— Самые яркие ваши воспоминания о Юле?

— Я запомнил, как мы с Юлей ходили в Малый театр, а потом пошли поздравить с юбилеем актрису Людмилу Полякову… И еще часто вспоминаю съемки программ, посвященных «Утренней звезде», — у Андрея Малахова и у Максима Галкина.

— Опишите Юлю несколькими словами.

— Нежное солнышко русского шоу-бизнеса! Искренняя, настоящая, совершенно не подлая. Не было в ней злости, несмотря на то, что ей, конечно, многого не додали. Она не умела плести интриги, завидовать, ненавидеть. Она была настоящей, доброй, — не для русского шоу-бизнеса. Юлечка, я уверен, попала в рай. Верю в то, что она еще раз где-нибудь родится.

Эдгард Запашный: «Я не знал о ее проблемах со здоровьем…»

— Я с Юлей познакомился, как и все нормальные люди, через телевизор. Она тогда блистала в передаче «Утренняя звезда», и потом я много лет наблюдал на экране телевизора за ее успехами. Не заметить Юлю было невозможно! Я всегда восхищался ею – так удачно в одном человеке соединились талант и красота.

А вот как произошло наше личное знакомство – честно говоря, не помню. Было ощущение, что я с ней давно уже знаком. Мы стали общаться, она часто к нам приходила, часто созванивались, она обращалась за советами…

Я не знал о ее проблемах со здоровьем… Помню, мы с Юлей пересеклись на съемках программы, которую вели Оскар Кучера и Лера Кудрявцева, — «Звезды сошлись». Нас с Юлей посадили рядом, и я увидел ее руки, уже пораженные болезнью… Но при этом она вела себя совершенно свободно, не прятала руки. Мне было неловко спросить у Юли – что происходит. Уже потом из интернета узнал про ее проблемы со здоровьем… Юля была не из тех, кто жалуется.

И еще она очень правильно всегда вела себя в информационном поле. Понятно, что были какие-то скандалы с ее замужествами и разводами, но я уверен, что это было не по ее инициативе.

— Опишите Юлю тремя словами.

— Красивая, талантливая, трудолюбивая.

А какой Юля Началова запомнилась вам?