Почему Ирина Понаровская на 20 лет исчезла со сцены и чем занимается сегодня

Когда-то она пользовалась огромной популярностью, потом исчезла на два десятилетия, и вот, наконец, снова появилась год с небольшим назад – с настоящим триумфом. Зрители с удовольствием посмотрели передачи «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!», главной героиней которых стала Ирина Понаровская.

Ведь Понаровская – из тех певиц, которых невозможно забыть. Даже за 20 лет. Чем она занималась все это время и чем занимается сейчас?

Самая элегантная

«Икона стиля», «Мисс Шанель», «Эталон женственности», — как только не называли Ирину Понаровскую! Она и в самом деле всегда отличалась и отличается невероятно тонким вкусом. Ей никогда не нужно было обнажаться, чтобы привлечь к себе внимание.

Она брала другим – роскошным богатым голосом и безупречной внешностью, которую умело подчеркивала стильными туалетами.

Виноват Чернобыль

Случилось так, что после Чернобыльской катастрофы Ирина провела две недели в 100 километрах от эпицентра. Тогда она была суперпопулярной певицей, количество ее концертов за месяц доходило до сотни, вот и тогда она не могла отменить свои выступления, выходя день за днем на сцену.

А через некоторое время у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Сначала подвели связки – образовалась фиброма, в голосе появилась несвойственная Ирине хрипотца. Потом развилось заболевание почек… Артистке пришлось перенести несколько операций и даже две клинические смерти.

Слухи и правда

Каких только слухов не передавали о Понаровской, когда она неожиданно, без всяких прощальных туров и громких «последних» концертов, просто исчезла! Говорили, что у певицы якобы появились проблемы из-за ее темнокожего сына, что мальчика преследуют по расовому признаку и что поэтому им пришлось скрываться в Эстонии…

На самом деле, как впоследствии рассказывала журналистам сама Понаровская, она на некоторое время действительно переселилась в Эстонию. Там у нее есть дом, в котором она выросла сама и потом растила сына Энтони. Но это никак не было связано с преследованиями. Просто там было комфортнее.

В программе Андрея Малахова Ирина Понаровская рассказала, что по-прежнему живет в России, хотя часто проводит время за границей – и она, и ее сын стали гражданами Евросоюза. Оставаясь верной себе, певица не стала делиться со зрителями подробностями личной жизни, считая это недостойным занятием.

Сказала только, что за плечами у нее – несколько замужеств, которые окончились разводами. При этом Ирина подчеркнула, что считает себя очень счастливой – ведь на ее долю выпало столько любви, сколько и не снилось многим женщинам.

В первую очередь – бабушка

Трезво оценивая сегодняшнюю ситуацию в шоу-бизнесе, Понаровская не стремится любыми путями вернуть былую популярность. Она не хочет быть «свадебным генералом». Однако ее концерты, как и раньше, пользуются успехом: билеты раскупаются, словно горячие пирожки, при этом певица признается – она заряжается энергией от зрителей.

Ирина Понаровская очень любит сына, называет невестку своей дочкой и с огромным удовольствием проводит время с двумя внуками. По ее словам, статус бабушки для нее – намного важнее статуса «звезды».

При этом Понаровская и сегодня остается эталоном стиля, безупречного вкуса и сногсшибательного обаяния.

https://www.instagram.com/p/B9gcy7nFBb2/

(Ирина Понаровская в Монте-Карло. Источник — https://www.instagram.com/irinaponarovskaya/)

12 марта, в свой день рождения, Ирина Понаровская даст сольный концерт в Санкт-Петербурге. А дни перед этим событием певица провела в Монте-Карло, поделившись с поклонниками эффектными фото в Instagram.

Мы поздравляем Ирину Понаровскую с днем рождения и желаем оставаться такой же мудрой, интеллигентной и обворожительной, радовать своих зрителей новыми выступлениями и получать удовольствие от каждого прожитого дня!