«Главное, что народ его любит»: звезды высказались об «обнулении» президентского срока в РФ

По мнению Эдгарда Запашного, такие вопросы должен решать народ, и в более подходящее для этого время.

Пока многие страны мира сосредоточены на ситуации с коронавирусом, в России куда более обсуждаемыми остаются новости о падении курса рубля и «обнулении» срока президентских полномочий Владимира Путина.

Напомним, 10 марта депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила Госдуме внести в Конституцию поправку, разрешающую президенту избираться на пост главы государства, независимо от того, сколько раз до этого он занимал эту должность.

Госдума инициативу первой женщины-космонавта уже одобрила, да и сам президент сказал, что он не против, но данное предложение нужно согласовать с Конституционным судом России.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, как отнеслись к этой новости звезды российского шоу-бизнеса. Первым, до кого мы дозвонились, стал режиссер и сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Он сказал, что пока не готов комментировать данное событие, так как сперва должен это «переварить». Но остальные наши собеседники оказались более разговорчивыми.

«Народ его любит и уважает»

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе, который был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах — 2018, считает, что здесь необходимо учитывать мнение самого главы государства.

«Владимир Владимирович сам высказался по этому поводу. Так что здесь надо спрашивать его — не только как человека, но, прежде всего, как президента. В данной ситуации Владимир Владимирович, как юрист, дал очень правильный ответ», — напомнил народный артист РФ.

Главная телесваха страны, соведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова призналась нашему порталу, что одобряет инициативу Терешковой.

«По поводу юридических аспектов я не могу говорить, но чисто по-человечески мне Владимир Владимирович нравится. Считаю, что это профессионал и очень ответственный мужчина, достаточно рискованный. Самое главное: народ его любит и уважает. Я всегда говорю, что если родители хотят уважения со стороны детей, им сперва нужно стать для них предметом гордости. Через гордость придет уважение и, глядишь, они начнут прислушиваться к вам. Для меня президент — предмет гордости и уважения, я слушаю его и считаю, что все у нас в стране делается в общем-то правильно. Поэтому я не против того, чтобы увидеть его в президентском кресле еще на один срок».

«Вопрос нужно было вынести на голосование 22 апреля»

А вот директор Большого московского цирка Эдгард Запашный оптимизма Сябитовой не разделяет.

«Я бы хотел начать с того, что это решение принято не вовремя. Вчера и сегодня скачет курс рубля, люди напряглись, бизнес терпит серьезные убытки. Вполне возможно, что произойдет рост цен, как это всегда бывает. И вдруг поступает такое предложение. Я считаю ошибкой то, что уважаемая и любимая мною Валентина Владимировна Терешкова, которую я поздравляю с прошедшим днем рождения еще раз, именно сейчас внесла эту поправку. Второе. Такой сценарий возможен. Путин у нас пользуется громадным авторитетом и поддержкой среди населения. Но именно этот вопрос я бы сейчас рекомендовал решать не в коридорах власти, а вынести на голосование. И 22 апреля, когда у нас будет голосование за внесение поправок в Конституцию, я бы отдельным пунктом вынес этот вопрос», — сказал Запашный в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

А как считаете вы, будет ли Владимир Путин баллотироваться на очередной президентский срок?