Чем сегодня занимаются первые жены Плющенко, Меладзе и других знаменитостей

Сегодня их знают все, а на заре артистической карьеры эти мужчины еще не знали, что станут настолько знаменитыми.

Тогда рядом с каждым из них была женщина, которая выходила за простого парня, а не за звезду. По разным причинам первые браки распались, теперь у знаменитых и популярных мужчин другие семьи. А что же произошло с теми, первыми?

Константин Меладзе – Яна Сумм: счастлива во втором браке

Они прожили вместе два десятилетия. Конечно, Яна Сумм, родившая мужу троих детей, прекрасно понимала, что у каждого творческого мужчины бывают увлечения, но сознательно игнорировала все доходящие до нее слухи. И только когда ей стало окончательно ясно – супруг живет «на две семьи», Яна решилась на развод и «отдала» Константина Меладзе Вере Брежневой.

Яркая, красивая женщина недолго грустила в одиночестве. Он вышла замуж во второй раз – и вполне удачно. Все, кто близко знает Яну, говорят, что у них с мужем очень похожие характеры. Вместе с мужем Яна занимается бизнесом, у нее свой салон красоты. Кроме того, пара активно участвует в благотворительности.

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Евгений Плющенко – Мария Ермак: пока не нашла свое счастье

В отличие от предыдущей пары Евгений Плющенко и Мария Ермак пробыли в браке совсем недолго. Вскоре после свадьбы молодые начали бурно ссориться, скандалы порой заканчивались битьем посуды… Эмоциональная Мария порой в разгар конфликта угрожала мужу суицидом. Причиной же размолвок чаще всего служила ревность супруги.

Положение не изменилось даже после рождения сына. Плющенко ушел из семьи. Развод сопровождался судами – делили имущество. Тогда Плющенко уже открыто встречался с Яной Рудковской.

Впрочем, во второй брак Мария Ермак вступила раньше Евгения. Возможно, хотела показать, что может быть счастливой и без него. Однако и это замужество не было долгим.

Плющенко общается со своим старшим сыном Егором, несмотря на то, что Егор живет в Санкт-Петербурге, а его знаменитый папа – в Москве.

Дмитрий Тарасов – Оксана Пономаренко: до сих пор судятся



Бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова стала известной личностью после своего развода. Оксана Пономаренко заявила тогда во всеуслышание, что ее семейное счастье разрушила телеведущая Ольга Бузова. Оксана и Дмитрий развелись, когда их дочери Ангелине было всего 2 года.

В 2018 году Оксана опубликовала фото со своей 9-летней дочерью: девочку пригласили поработать моделью, и многие осудили Оксану: мол, незачем с таких лет отдавать детишек в модельный бизнес. В частности, это не понравилось третьей жене футболиста – Анастасии Костенко.

По словам Оксаны, Тарасов достойно обеспечивает свою старшую дочь, у бывшей жены не было к нему никаких претензий, но в последнее время ситуация начала меняться. Тарасов требует уменьшить сумму алиментов до 15 тысяч рублей в месяц! Посмотрим, чем закончится эта история, ведь суды у них продолжаются по сей день.

Гарик Харламов – Юлия Лещенко: отсудила большую часть имущества

Развод Гарика Харламова с первой женой – Юлией Лещенко – и его женитьба на звезде «Интернов» Кристине Асмус вызвали в свое время большой резонанс. Юлия, узнав о романе мужа, не собиралась так просто мириться с изменой.

Она сумела отсудить большую часть имущества, а потом добилась того, что их с Гариком развод признали незаконным, а, следовательно, незаконным оказался и его брак с Асмус. Получив достаточно средств для безбедной жизни, сегодня бывшая жена Харламова путешествует по разным странам, занимаясь саморазвитием.

Сергей Светлаков – Юлия Васильева: использует фамилию бывшего мужа в бизнесе

Сергей Светлаков и его первая жена Юлия прожили в браке достаточно долго, и всем казалось – этот союз действительно прочен. Однако в 2012 году Сергей влюбился в Антонину Чеботареву, развелся с Юлией и женился во второй раз. Его не остановило даже то, что в первой семье у него осталась дочь Настя.

Спустя 5 лет после развода она вновь вышла замуж – за бизнесмена Владимира Васильева, и взяла его фамилию. Однако и фамилия бывшего мужа пригодилась: Юлия выпускает авторские украшения под брендом Julia Svetlakova Jewellery.

Как вам кажется – проиграли бывшие жены знаменитостей, разведясь с ними, или остались в выигрыше?