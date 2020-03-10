«Я потерял 6 миллионов»: Пригожин, Шаляпин и другие звезды высказались о падении курса рубля

Новость о рекордном росте доллара и евро внесли определенную горечь в праздничные дни – 9 марта резко «просел» рубль, что заставило забеспокоиться как простых людей, так и знаменитостей.

Мы опросили некоторых звезд – как они отреагировали на неприятную новость?

Прохор Шаляпин: «Жалко наших бедных старушек…»

— Конечно, это неприятно, но я думаю, что наша экономика пока способна выдержать это, — оптимистично заявил Прохор Шаляпин. — Недвижимость не будет дорожать, это очень медленно происходит, если кто-то боится этого. Конечно, жаль стариков и часть населения, которое незащищено социально, потому что, надо думать, подорожают продукты. Но мне кажется – все-таки продукты первой необходимости дорожать не будут. В общем, ничего хорошего, но в целом – не смертельно. Я думаю, доллар скоро вернется на круги своя, подешевеет. Сейчас как раз доллары надо менять на рубли. Так сказал мой друг – экономист. Многие сейчас будут «скидывать» доллары и покупать рубли.

— До какого предела, по вашему мнению, может вырасти доллар?

— Об этом сложно говорить, потому что это не зависит ни от кого. Это – мировая экономика. Винить в этом кого бы то ни было – неправильно. Наше правительство точно не виновато, «виновата» цена на нефть. Но мы все переживем, я позитивно настроен. Все будет хорошо. Только мне всегда жалко наших бедных старушек… Но пока ничего слишком страшного я не вижу.

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Анита Цой: «Самое главное – сохранять спокойствие»

— Вы знаете, я сама в раздумьях – что делать, как быть… Пока ничего хорошего в данной ситуации нет, — призналась Анита Цой. — Сложно что-либо сказать. Будем надеяться – ситуация как-то выровняется. Но пока она остается достаточно сложной. Идет серьезная экономическая война. Это чувствуется. Будем надеяться, что страна выдержит. Сейчас всем надо держаться вместе, самое главное – сохранять спокойствие.

— А вы предприняли какие-то меры, чтобы себя обезопасить как-то? Говорят, надо срочно продавать доллары…

— Я пока просто сократила свои расходы. И стараюсь следить за рынком. Не тратить лишнего – это сейчас, пожалуй, самое главное. Ажиотаж и панику создавать не нужно, бегать и менять деньги тоже не нужно. На больших суммах играть можно, на маленьких – нет смысла.

— Как вы думаете, доллар будет продолжать расти?

— Думаю – да. До какого предела – не знаю, я не гадалка и не экономист, я, как весь народ, просто переживаю и стараюсь действовать правильно, чтобы не пострадал бюджет моей семьи.

Виктория Боня: «Хорошая возможность, чтобы начать развитие российского производителя»

— Такое происходит постоянно, россияне уже привыкли к нестабильности, — ответила на наш вопрос Виктория Боня. — Мне кажется, это сигнал для тех, у кого бизнес завязан с другими странами, к тому, что нужно искать российское производство, как-то развиваться в России. Нужно возобновлять производство здесь, потому что потом будет еще хуже. Ситуация в мире нестабильная, такого, как мы сейчас наблюдаем, не было никогда за всю историю. Чтобы чемпионат Европы проходил при пустых трибунах, чтобы массово отменяли спортивные и развлекательные мероприятия…

Думаю, рубль еще будет падать и падать, а доллар может вырасти и в два раза. Никаких гарантий нет, абсолютно. Посмотрите, что происходит в мире. Все рушится, и никто не знает, что будет дальше.

— Вы что-то сделали для своей финансовой безопасности?

— Я зарабатываю не только в России, но и в Европе, и в Америке. То, что я зарабатываю в России, я не перевожу в валюту. Эта прибыль продолжает крутиться здесь и дальше.

— Кто, по-вашему, больше всех пострадает от экономического кризиса?

— Мне кажется, все пострадают. Посмотрите, что делается – в Китае все заводы встали, даже смог пропал над Китаем, там теперь чистый воздух, производство стоит. Не могу сказать, что будет дальше – я не эксперт, но что-то явно будет. Людям надо готовиться к тому, что легче не станет. И еще мне кажется – это хорошая возможность, чтобы развивать российского производителя. И хорошая возможность, чтобы начинать работать на себя.

Иосиф Пригожин: «Я потерял 6 миллионов»

— Так не хочется разочаровываться… Я очень верил в рубль, я надеялся, что подобное произойти не может, — признался продюсер Иосиф Пригожин. — Люди, которые стараются зарабатывать и хранить деньги в рублях, в одночасье теряют деньги. Почему? Потому, что мы все связаны с иностранным производством. Все, чем мы пользуемся — иностранное. Гитары, клавиши, барабаны, аппаратура…

Конечно, все это очень неприятно – за один день потерять какие-то деньги. И я потерял. Миллионов шесть рублей точно потерял.

— Кто больше всех пострадает?

— Пострадают все. Какие-то виды товаров подорожают… Сочетание экономического кризиса и коронавируса делает обстоятельства невыносимыми. Почему рубль так привязан к доллару? Потому что почти все у нас импортное. Если бы мы все сами производили… Вот в Советском Союзе мы ездили на отечественных автомобилях, и почти все остальное было отечественное.

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Михаил Беляев, кандидат экономических наук: «Прежде всего, пострадают импортеры»

Конечно, наиболее авторитетное мнение принадлежит специалисту. Мы поговорили с Михаилом Беляевым, экспертом Российского института стратегических исследований.

— В создавшейся ситуации виновата совокупность факторов, — пояснил нам Михаил Беляев. — Коронавирус замедляет экономический рост – ухудшается экономическая ситуация. Это — первое. Во-вторых, мы сами не в силах преодолеть точку вялой экономики. Несмотря на усилия нашего руководства по внедрению национальных проектов, существуют внешние пределы. Нужны дополнительные усилия.

Цены на нефть упали. Наша экономика от нефтяной иглы уже немного отошла, но не до конца и не полностью. Поэтому такие драматические события на нефтяном рынке оказывают на рубль депрессивное влияние.

Но ситуация все-таки восстанавливается. Рубль уже начинает отыгрывать утраченные позиции. Центральный банк пообещал ввести корректирующие меры. Какие могут быть перспективы? Вряд ли рубль останется на низких позициях. Но и надеяться на восстановление прежних позиций – наивно. Думаю, доллар остановится где-то на отметке 70 рублей.

— Кто, по-вашему, больше всех пострадает от этой ситуации?

— Прежде всего – импортеры. Им придется платить больше за товары, если там нет валютной оговорки в контрактах. И главным образом – те импортеры, которые столкнутся с ситуацией через месяц-два, им придется делать закупки по завышенной цене. А вообще – подорожает все. Инфляция ускорится. Центробанк, борясь с инфляцией, может заняться своим любимым делом – повышением ключевой ставки.

Справка:

Беляев Михаил Кимович — выпускник Московского финансового института, кандидат экономических наук, член Союза журналистов СССР, проректор по науке Национального института финансовых рынков и управления.

А как вы считаете – по кому подорожание курса доллара ударит больнее всего?